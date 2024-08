Odvjetnik otkrio glavna dva razloga za rastavu! 'Ostavljajte suprugama slatke poruke'

Nedavno je podijelio svoja iskustva o propalim brakovima u podcastu Stevena Bartletta "The Diary Of A CEO". Objasnio je da je varanje često uključeno, ali da je to samo jedan dio - i stoga je okrivljavanje razvoda zbog nevjere "pojednostavljenje." Sexton tvrdi da nedostatak seksa obično vodi do nevjere, napominjući da "muškarci žele više kvantitete seksa, žene žele više kvalitete." "Isti je razlog zašto je pornografija popularnija kod muškaraca nego kod žena - jer muškarci samo žele obaviti posao," rekao je Sexton. Vodeći odvjetnik za razvode također je objasnio i problem novca u braku, piše NY Post.

"Novac ima puno veze s moći. Novac je kontrola. Novac su prilike i sigurnost, ali zapravo se nikada ne radi o novcu," rekao je Sexton. “Novac je samo valuta kojom trgujemo, pa mislim da se tu javlja puno više kompliciranih faktora. Ljudi su neiskreni prema sebi i prema novcu."

VEZANI ČLANCI:

Kako bi izbjegli potrebu za Sextonovim uslugama, savjetuje parovima da se zaista "posvete" jedno drugome. Kao primjer, predložio je da ljudi - posebno muškarci - pišu ljubavne poruke svojim supružnicama kako bi ih podsjetili koliko i zašto ih vole. Međutim, čini se da manje ljudi treba Sextonove savjete nego prethodnih godina. Brakovi su u porastu, dok su legalni prekidi u opadanju otkako su vjenčanja i spojevi bili stavljeni na pauzu tijekom pandemije COVID-19 - očita pozitivna strana dugih lockdowna.

Zatražila razvod braka nakon što je otkrila poruku od jedne riječi na suprugovom mobitelu