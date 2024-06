Požalila se da ju je suprug optužio za varanje: 'Zahtjeva test očinstva, a razlog me povrijedio'

Jedna žena se osjećala nevjerojatno povrijeđenom nakon što ju je suprug optužio za varanje - i zahtijevao da napravi test očinstva kako bi dokazao da je on otac njihovog djeteta. Par je zajedno četiri godine - a kada su nedavno dobili svoje prvo dijete, bilo je sve samo ne blaženstvo. Objašnjavajući priču na Redditu, anonimna žena rekla je da je njezin suprug (29) bio "hladan i distanciran" nakon što im se rodio sin, piše Mirror.

Odbijao ga je držati i nije želio ženi (25) pokazati nimalo ljubavi. A prije nekoliko tjedana shvatila je zašto se ponaša tako čudno - sumnjao je da mu sin nije biološko dijete i želio je test očinstva.

"Bila sam uzrujana, ali sam poslušala", napisala je na web stranici foruma. Prema riječima anonimne forumašice, njezin sin je bijelac, dok je ona "miješane rase, ali mnogi misle da je bjelkinja". Odgojili su je posvojitelji - njezina biološka majka bila je bjelkinja, a biološki otac Inuit, dio domorodačkog naroda sjeverne Kanade i dijelova Grenlanda i Aljaske. S biološkim ocem se povezala i sada su vrlo često u kontaktu.

Kad joj se rodio sin, mama je "plakala" jer je shvatila da joj sin jako liči na njezinog tatu. "Ima tamniju kožu od mog muža i mene, ali ima oči i nos mog muža. On je otac, kao što sam i znala da jest. Rekla sam mu da sam najbolji primjer da ne izgledam kao moj biološki otac i da je idiot jer sugerira da ga varam", napisala je.

Ali suprug je otišao korak dalje - i počeo je optuživati ​​za nešto strašno. "On je uzvratio: 'Pa kako da znam da je čovjek kojeg dovodiš uokolo zapravo tvoj tata, a ne partner u aferi?' Da, insinuirao je da sam lagala da mi je tata i da sam spavala s njim", dodala je.

Razumljivo, žena je uzvratila, ali sada kaže da žali što je to rekla. Unatoč obećanju da će ostaviti tu temu iza sebe, rekla mu je: "Pa pozdravi 'Sarah' u moje ime" – ženu s kojom je njezin suprug imao aferu prije dvije godine. "Prekinuo je to i pomirili smo se, ali osjećam se kao da je bilo stvarno bezobrazno od njega što me optužio za varanje kad je on bio taj koji je varao", kaže.

Suprug je bio uznemiren i nazvao ju je groznom jer je to spomenula – i sada ne razgovaraju. Razmišlja o razvodu, ali je također se osjeća krivom jer smatra da su njezine riječi bile "bolne i nepotrebne". Ne iznenađuje da su ostali korisnici foruma bili ogorčeni situacijom, a mnogi su njenog supruga nazvali "licemjerom".

Jedna je osoba napisala: "Kako je nešto što ste vi spomenuli, a to je nešto što se zapravo dogodilo, gore od njega koji je implicirao da je vaš otac bio vaš partner u vezi i možda otac njegovog djeteta? To je odvratno. Nisam sigurna da bih mu se mogla vratiti nakon toga." Dok su drugi sugerirali da se možda tako ponaša kako bi sakrio vlastitu krivnju. Netko drugi je dodao: "Iskreno, zvuči kao da možda ponovno vara s obzirom na činjenicu da je došao na tako bezobzirnu ideju da ga žena vara, on potpuno projicira i ne mislim da on projicira svoju prošlu nevjeru, već sadašnju!"

