Žena tužila svog dečka: 'Zbog njega sam zakasnila na let!'

Žena s Novog Zelanda odvela je svog dečka na sud nakon što ju nije odveo u zračnu luku, zbog čega je propustila let. Neimenovana žena zamolila je svog dečka da je vozi do zračne luke kako bi mogla stići na let, ali on se nije pojavio i kao rezultat toga ona je propustila let i bila je prisiljena otputovati sljedeći dan. Na kraju je propustila koncert na koji je planirala ići, piše NY Post.

Žena je bila toliko ljuta da je svog partnera da je htjela s njim otići na sud samo kako bi joj pokrio dio novaca koje je izgubila na kartu za let i za koncert.

VEZANI ČLANCI:

Također je željela odštetu jer njezin dečko nije htio ostati u njezinoj kući dok nje nije bilo da čuva njezine pse, na što je prvo pristao. Tvrdila je da je njihov sporazum bio pravno obvezujući sporazum i tražila je da joj se plate putni troškovi i troškovi smještaja njezinih pasa u prostor u kojem su bili.

Sutkinja Krysia Cowi je u izjavi rekla: "Partneri, prijatelji i kolege sklapaju društvene dogovore, ali malo je vjerojatno da se oni mogu zakonski provesti osim ako strane ne izvrše neki čin koji pokazuje namjeru da budu vezani svojim obećanjima. Kada prijatelji ne održe svoja obećanja, druga osoba može pretrpjeti financijske posljedice, ali se može dogoditi da im se taj gubitak ne može nadoknaditi”, rekla je.

Cowie je dodala da obećanja data unutar veze nisu važeća pred zakonom i odbacila je ženin slučaj. Par je sada prekinuo.

Dečko uvjeren da je alergičan na svoju djevojku: 'Potrošili smo tisuće funti na testove'