Odgađate obavljanje 'velike nužde'? Mogli biste završiti s ozbiljnim posljedicama

U današnjem ubrzanom radnom okruženju, mnogi radnici suočavaju se s novim zdravstvenim problemom koji se naziva ‘dobrovoljno odgađanje’ – svjesno ignoriranje potrebe za odlaskom na WC. Prema riječima profesora Petera Katelarisa, gastroenterologa iz Sydneya, ovo ponašanje je posebno često među uredskim radnicima, pogotovo među mlađim ženama, koje izbjegavaju korištenje zajedničkih toaleta, piše New York Post.

‘Ljudi često pokušavaju potisnuti prirodan nagon za pražnjenjem crijeva’, objašnjava profesor Katelaris, ‘Neki to rade jer smatraju neprikladnim otići na WC tijekom užurbanog radnog dana, dok drugi ne žele koristiti zajedničke sanitarne čvorove i radije čekaju priliku da koriste vlastiti WC’.

Problem nastaje kada se nagon za pražnjenjem odgodi toliko dugo da potreba nestane. Kasnije, kada napokon odu na WC, pokušavaju forsirati pražnjenje, ali bezuspješno, jer je prirodni impuls već prošao.

Ova praksa često završava frustracijom i može uzrokovati neugodne posljedice poput nadutosti, zatvora i osjećaja težine. Profesor Katelaris naglašava da se zbog ignoriranja tjelesnih signala može narušiti zdravlje crijeva, što dugoročno vodi do problema poput fisura anusa i hemoroida, a kod starijih ljudi, čak i do povišenja krvnog tlaka te rizika od srčanih ili moždanih udara.

‘Važno je slušati svoje tijelo’, ističe profesor Katelaris, ‘Kao što jedemo kad smo gladni i pijemo kad smo žedni, tako bi trebali ići na WC kad osjećamo potrebu za pražnjenjem crijeva’. Postoji uvriježeno mišljenje da se crijeva trebaju prazniti svaki dan, no profesor Katelaris napominje da je normalna učestalost individualna. ‘Za nekoga je normalno imati pražnjenje tri puta dnevno, dok je za druge tri puta tjedno sasvim u redu’, kaže on.

Za optimalno zdravlje crijeva preporučuje osnovne navike – uravnoteženu prehranu, adekvatan unos tekućine i redovitu tjelovježbu. ‘Kada jedemo prirodnu hranu, onu za koju smo evoluirali, crijeva najbolje funkcioniraju’, objašnjava Katelaris. Preporučuje prehranu bogatu vlaknima, koja uključuje povrće, voće, cjelovite žitarice, orašaste plodove i sjemenke, te izbjegavanje prerađene i ultra-prerađene hrane, koja često dovodi do problema s probavom.

Unos tekućine također je ključan, no ne postoji točno određena količina koju bismo trebali popiti. ‘Ako osjećate žeđ ili suha usta, to je signal da ne pijete dovoljno. Ako je urin svijetle boje, to znači da ste pravilno hidratizirani’, dodaje profesor. Redovita tjelesna aktivnost, bilo koja vrsta fizičkog napora, također može poboljšati rad crijeva.

Naravno, postoje i medicinska stanja koja mogu ometati normalno pražnjenje crijeva. U slučajevima kada prehrana i stil života nisu dovoljni, profesor Katelaris preporučuje savjetovanje s liječnikom. Ponekad je potrebno uzimati dodatke vlaknima, omekšivače stolice ili blage laksative kako bi se potaknuo rad crijeva.

Sve u svemu, važno je prepoznati i odgovoriti na signale koje nam tijelo šalje, jer ignoriranje tih poruka može imati ozbiljne posljedice za naše zdravlje.

