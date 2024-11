'Većina ljudi prilikom odlaska na WC čini grešku koja može ozbiljno ugroziti zdravlje!'

Dermatolog Scott Walter na društvenim je mrežama progovorio o uobičajenoj pogrešci vezanoj uz korištenje toaleta koju svi radimo. Činjenica je da većina nas ima vlastite rutine prilikom odlaska na WC, no često ne razmišljamo puno dok obavljamo nuždu već sjednemo, obavimo posao, obrišemo se, operemo ruke (što je vrlo važno!) i to je otprilike to, piše LADBible. Međutim, čini se da čak i u kupaonici postoje neka pravila – od načina na koji na držač stavljate toaletni papir do toga koliko se puta trebate obrisati nakon velike nužde. Prema dr. Walteru (@denverskindoc) koji radi u Hill Center for Dermatology u Coloradu u SAD-u, nakon obavljanja nužde ne bismo se uopće trebali brisati već učiniti nešto puno korisnije za zdravlje.

Na TikToku je zamolio svoje pratitelje da ga saslušaju, čak i ako im se tema učini nezgodnom ili odvratnom za razgovor. U svom videu objašnjava prednosti korištenja bidea umjesto običnog toaletnog papira. 'Da pojednostavim, biste li ikada razmislili o čišćenju prljavih ruku suhim papirnatim ručnikom?' upitao je dr. Walter svoje pratitelje. 'A upravo to je ono što radimo kad koristimo toaletni papir. To je prljavo područje, a mi ga čistimo suhim papirom. Osim što su ekološki prihvatljiviji, što je dodatna vrijednost, bidei zapravo imaju dokazane zdravstvene prednosti.'

Pojasnio je kako korištenje bidea omogućuje višu razinu higijene jer se na taj način koža bolje čisti te na njoj ostaje manje bakterija. 'Kao dermatolog mogu reći da je korištenje bidea puno bolje za kožu i izaziva puno manje iritacija u usporedbi s toaletnim papirom. To je odlično za ljude koji su već skloni problemima s intimnim područjem, poput osipa, fisura ili hemoroida', pojasnio je.

Nadalje, istaknuo je, redovnim pranjem nakon nužde smanjuje se učestalost urinarnih infekcija kod žena zbog manjeg prijenosa bakterija. 'Ja sam svoj prvi bide nabavio prije nekoliko godina i sada mi je teško zamisliti život bez njega. Dobra vijest je da su cjenovno vrlo pristupačni. Stoga, čak i ako ih želite samo isprobati, to ne predstavlja veliku investiciju. Samo pomislite na sav novac koji ćete uštedjeti na toaletnom papiru', savjetuje dr. Walter.

Njegov video izazvao je brojne komentare pa je tako jedna osoba napisala: '#teambidet zauvijek! Ne mogu vjerovati da ga nisam imala ranije. Osnovni model stoji manje od 40 dolara i nije ga teško instalirati.' Drugi pratitelj se zapitao: 'Ne shvaćam kako je to dobro za okoliš. Zbog njega se namočiš, kako se onda osušiš?' Dr. Walter je brzo pojasnio: 'Neki imaju ugrađena sušila na zrak. Ali, čak i ako se sušite s malo toaletnog papira, i dalje koristite možda desetinu onoga što biste koristili inače.'

