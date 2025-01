Od Vile Dudalice do papra i senfa – roditelji otkrili trikove za odvikavanje mališana od dude!

Djeca se rađaju s izraženim nagonom za sisanjem pa za mnoge od njih, uz majčina prsa, veliku utjehu u prvim danima na ovome svijetu pruža duda varalica. No, problem je u tome što se mališani jako brzo naviknu na dudu pa je često ona glavno sredstvo za smirenje djeteta do treće ili četvrte godina života, povremeno i kasnije. Stručnjaci kažu kako je prilikom uvođenja dude potrebno paziti na nekoliko detalja.

Ne treba je davati djetetu rano, odmah nakon rođenja. Nisu sva djeca jednako vješta u sisanju pa je prednost u početku potrebno dati majčinoj dojci i dojenju. Tek kad dijete nauči sisati, u situacijama kad ga je potrebno umiriti ili utješiti, možete mu ponuditi i varalicu.

Iako se mnogi roditelji protive davanju varalice, istraživanja su pokazala kako u korištenju dude nema ništa loše, čak postoje indicije koje upućuju na to da korištenje smanjuje mogućnost od sindroma dojenačke smrti. No, dudu bi dijete trebalo odbaciti do treće godine kako bi se spriječila deformacija zubi.

Osim toga, starija djeca često se vežu uz točno određenu dudu koju dugo koriste, što nije nimalo higijenski i potencijalno je opasno za zdravlje.

I dok se na nju sasvim lako 'navuku', djecu je od dude varalice jako teško odviknuti. Na društvenim mrežama i forumima roditelji koju su prošli muke s odvikavanjem od varalice dijele savjete kako to učiniti brzo i relativno bezbolno.

Stručnjaci i roditelji kažu kako je idealno vrijeme za odvikavanje od dude oko djetetove prve godine, kad ono još nije svjesno što se zapravo događa. U trenucima kada traži dudu, primjerice kod uspavljivanja, potrebno je skrenuti mu pozornost na nešto drugo. Otpor će vjerojatno potrajati nekoliko dana, no važno je da roditelji budu uporni.

Sa starijom djecom potrebno je o svemu otvoreno porazgovarati i pokušati im objasniti da je stiglo vrijeme da odbace dudu. No, ne treba ih siliti na to već razgovor treba ponavljati sve dok ne pristanu na prijedlog.

Pritom je, kažu roditelji, dozvoljeno poslužiti se malim trikovima. Primjerice, možete reći djetetu kako je stiglo vrijeme da njegovu dudu naslijedi neka mala beba u rodilištu u kojem je i ono rođeno. Zajedno u kovertu stavite dudu i crtež za imaginarnu bebu i recite djetetu kako ćete kasnije paket poslati bebi poštom.

Ili pak navečer posadite dudu u teglu s cvijećem, a kad dijete zaspi, vi u istu tu teglu umjesto dude posadite cvijet i ujutro recite kako se varalica pretvorila u prekrasnu biljku. Osim što će se oduševiti ovim čudom, dijete će zacijelo pokazati želju da se brine o svom cvijetu, čime se uči odgovornosti.

Možete posegnuti i za pričom o Vili Dudalici, koja je isto što i Zubić vila, samo što Dudalica skuplja dude, a djeci zauzvrat ostavlja poklončiće.

Mnogi roditelji priznali su i kako su prilikom odvikavanja svojih mališana posezali za pomalo drastičnim mjerama, kao što se posipanje dude paprom ili senfom, no takve metode najčešće rezultiraju suzama i dramom pa ih je poželjno izbjegavati.

Bez obzira koliko vam se težak činio postupak odvikavanja i bez obzira na to za koju se metodu odlučite, ne odustajte i imajte na umu kako svim mališanima i roditeljima to kad-tad ipak pođe za rukom.

