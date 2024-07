Viralni trik koji će vam ‘promijeniti život’: Odmah će umiriti vašu bebu, a podupiru ga i znanstvenici!

Nema zvuka koji više zaglušujuće od zvuka od dječjeg vriska. Bez obzira na to dižu li galamu jer su gladni ili jecaju tijekom noći, očajne mame pokušat će gotovo sve da ih umire. Ali jedna blogerica, koja često objavljuje o mamama i trudnicama, Emily Rose Brewster, podijelila je zlatni savjet koji bi mogao učiniti čuda na vašem mališanu.

Uključuje sviranje određene pjesme od dvije i pol minute koja je sada prikupila nevjerojatnih 46 milijuna lajkova na YouTubeu, piše Mirror.

"Promijenit ću vam život ako ste roditelj i doslovno ne mogu biti sigurnija u to", rekla je Emily svojim 18,3 tisuća pratitelja. "Dakle, trenutno sam u šetnji sa svojim skoro sedmomjesečnim djetetom koje prolazi kroz, da tako kažemo, tešku fazu. Ako je stavim u auto, u dječja kolica, što god, ona će krenuti plakati. Međutim, ovaj mali trik o kojem mi je moj prijatelj rekao mijenja sve. To je znanstveno napravljena pjesma koja će učiniti vašu bebu sretnom, a zove se Vesela pjesma...Sad prestajem jer stvarno trebate shvatiti koliko je ovo važno. To će sve promijeniti za vas, zaustavlja bebin plač u trenu - to je magija!", ispričala je.

No Emily nije jedina koja hvali 'čudesnu melodiju', a mnogi drugi roditelji u komentarima jamče njezinu učinkovitost. Jedan je napisao: "Ovo je istina" Zaista funkcionira!", dok su drugi dodavali: "Ova pjesma me spasila" i: "To je bila moja najslušanija pjesma na Spotifyju prošle godine."

Dakle, što je zapravo ova misteriozna pjesma i odakle je došla? Prije osam godina, glazbenica Imogen Heap, dobitnica nagrade Grammy, radila je s timom znanstvenika sa Sveučilišta Goldsmiths na stvaranju vrhunske pjesme koja će ugoditi bebi. Za početak su ispitali 2300 mama i tata diljem Ujedinjenog Kraljevstva koji su zamoljeni da nabroje zvukove koji njihove mališane čine veselima.

Kihanje (51%), zvukovi životinja (23%) i dječji smijeh (28%) bili su na vrhu ove liste, a sva tri sastavljena su u ono što će uskoro postati Vesela pjesma. Tempo i visina njih također su se mijenjali, dok su znanstvenici predviđali što će se bebama najviše svidjeti. Razvojni psiholog dr. Addyman, koji je vodio testiranje beba, rekao je: "U prošlosti su istraživači proučavali kako buka i glazba mogu umiriti ili uznemiriti bebe. Rijetko se tko usredotočio na to koji zvukovi bebe čine sretnima. Posljednja pjesma je pametna mješavina privlačnih zvukova, glazbenih motiva i interaktivnih tekstova koji bebama i roditeljima daju osvježavajuću modernu alternativu dječjim pjesmicama."

Rosey Davidson, savjetnica za spavanje u Just Chill Baby Sleep (@justchillbabysleep), objasnila je da razne druge nježne melodije mogu imati sličan učinak - osobito one s ponavljanjem. 'Ponavljanje i predvidljivost u glazbi stvaraju osjećaj sigurnosti i poznatosti, što pomaže u smanjenju stresa i tjeskobe. Druge vrste glazbe koje bi mogle opustiti bebe uključuju klasičnu glazbu, uspavanke i zvukove prirode. Klasične skladbe, posebno one s sporim tempom i blagom dinamikom, mogu biti posebno umirujuće. Uspavanke se koriste generacijama kako bi pomogle bebama da se smire i zaspu . Zvukovi prirode, poput blage kiše ili oceanskih valova, također su učinkoviti za smirenje mozga. Međutim, ništa nije bolje od zvuka njihovih roditelja. Jedinstveni zvuk glasa roditelja može biti umirujući od bilo koje snimljene glazbe ili bijelog šuma', objasnila je.

