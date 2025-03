Novi vlasnici kuće pronašli upozorenje napisano na zidu: Četiri riječi sledile su im krv u žilama

Bez obzira vjerujete li u nadnaravno ili ne, ne može se poreći da ćete se naježiti ako nađete nešto jezivo u svom domu. Tako je jedna žena podijelila zabrinjavajuću poruku od četiri riječi koju je pronašla na zidu kuće koju je kupila te se zapitala treba li to shvatiti ozbiljno, piše Express.

Objasnila je da se nadala da je to samo šala, ali priznala je da je njezin muž "poludio" zbog poruke, a nakon toga su se počele događati i neke čudne slučajnosti. Žena je svoju priču podijelila na Mumsnetu, popularnoj britanskoj internetskoj platformi i forumu, te je rekla da su se ona i muž upravo preselili u novu kuću. Istaknula je da nije pretjerano stara, već da je izgrađena 1930-ih.

Foto: Mumsnet

"Pronašla sam ovu poruku iza poštanskog sandučića na ulaznim vratima", napisala je žena te je podijelila riječi koje su uznemirile njezina supruga. Na zidu je pisalo: "Budite oprezni zbog duha". "Mislim da je to šala, ali moj muž je poludio. A i bojler je pokvario, pa ne znam je li to za to kriv duh", našalila se žena. Dodala je i da su prethodni vlasnici u kući živjeli 1990-ih, pa su vjerojatno oni napisali poruku.

Ljudi su joj brzo odgovorili te su rekli da njezin muž ne bi trebao paničariti jer je rukopis i pravopis izgledaju kao da su to djeca napisala iz šale. "Definitivno se dijete šali, a pravopisna pogreška i stil rukopisa, osobito način na koji su slova spojena, upućuju na to da se radi o osnovnoškolcu", istaknuo je jedan korisnik. "Vaš muž je poludio?", upitao je drugi te je stavio emotikon koji koluta očima.

"Ako bi duh imao loše namjere, zašto bi vas trebao upozoravati? Mogao bi se zabavljati premještanjem stvari tako da se vi i vaš muž optužujete i počinjete svađati, dok duh sjedi i gleda", napisao je treći. "Vjerojatno je to duh. Stvarno je teško pisati kao duh, pa to objašnjava loš pravopis i rukopis", našalio se četvrti.