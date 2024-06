Nova istarska vinarija Saints Hills ima i vlastiti helidrom: Mjesto vrijedno pažnje na vinskoj i gastro karti!

U malom istarskom mjestu Radovani, nadomak zvjezdarnice u Višnjanu, svega 12 kilometara od Poreča, poznata i nagrađivana vinarija Saints Hills otvorila je vrata svoje nove vinarije nazvane vrlo jednostavno – Cantina. Ipak, cijela priča oko ovog

projekta sve je samo ne obična. Okružena bajkovitim vinogradima i maslinama, usred istarske šume, nova vinarija obitelji Tolj utjelovljenje je idile, gotovo nezamislive u današnje vrijeme te u konačnici predstavlja ono što bismo danas nazvali ultimativnim luksuzom. Prekrasna priroda, mir, lokalna gastronomija i vrhunsko vino. Vinarija Saints Hills prisutna je u Istri od samih početaka, naime, upravo iz vinograda Sv. Ante, najvišeg vrha jugozapadne Istre na čijem se posjedu nalazi vinarija Cantina, dolazi

većina bijelih vina Saints Hills. Sada se vinarijom Cantina, nakon više od 15 godina prisutnosti vinarije Saints Hills u Istri, piše posveta istarskom načinu života. Nakon godina berbi grozdova koji su putovali iz Istre u Dalmaciju (obitelj Tolj ima vinariju

na Pelješcu), sada je u srcu vinograda izgrađen dom bijelim vinima Saints Hills, a sve divne kulture koje su godinama oblikovale terroir ovoga mjesta mogu se smjestiti u dvije posude: čašu i tanjur i tako svjedočiti o raskoši istarske prirode i njezinih plodova.

”U Istri je sve započelo”, kaže nam Ivana Tolj i dodaje: “Prvo vino koje je napravljeno pod etiketom Saints Hills je vino od istarskog grožđa. Naime, na zemlji na kojoj se danas nalaze Cantina i vinograd bila su dva reda loze, stara šezdesetak godina, koje smo odmah obrali i tako je nastala naša prva – Nevina 2007., koja nije bila komercijalna, a u našoj vinariji na Pelješcu čuvamo još par boca kao uspomenu na naše početke. Namjera nam je bila na ovoj zemlji saditi masline, no nakon konzultacija sa strukom i analize zemlje, rečeno nam je da su zemlja i položaj idealni za sadnju loze i tako je sve počelo. U isto su vrijeme nastajali i nasadi na jugu, u Komarni i na Dingaču, tako da smo zajedno rasli”, kaže.

Foto: Saints Hills Winery

Foto: Saints Hills Winery

Foto: Saints Hills Winery

Česte posjete vinarijama koje se diljem svijeta nalaze na najatraktivnijim lokacijama inspirirale su Ivanu i Ernesta Tolja na izgradnju nečeg sličnog i u Istri pa su, osim istarskih kuća i oštarija kao inspiracija poslužile i divne vinarije na sjeveru Italije. S

tim u skladu interijer, ali i eksterijer Cantine prati istarsku estetiku, a toplina i elegancija prirodnih materijala i nijansi, kao i namještaj koji je po mjeri izradila lokalna tvrtka, ovom objektu daju poseban šarm. Za projekt Cantine zaslužan je arhitekt Milan Pahović, a uređenje interijera prepušteno je iskusnom Studiju Franić Šekoranja, dok su originalne umjetničke slike na zidovima Cantine djelo mlade umjetnice Silvije Golje.

Uz poznata i nagrađivana vina Saints Hills, Cantina gostima pruža i uslugu smještaja u tri apartmana te restoran u kojem se poslužuje niz lokalitetom inspiriranih delicija čiji je fokus na sezonskim namirnicama. Za gastronomski dio priče zaslužni su Deni i Josip Mandić, koji već dugi niz godina Istrijane oduševljavaju lokalnim specijalitetima u ponešto klasičnijoj izvedbi, koji

se, naravno, savršeno sljubljuju s biranim vinima Saints Hills. ”Kao što je svaki čovjek jedinstven, tako je jedinstvena i svaka boca vina, i to upravo po onom osjećaju u koji probudi u vama. Uz vino se više volimo, glasnije pjevamo i sve osjećamo intenzivnije”, zaključuje Ivana Tolj. Budući da je naglasak na sezonskim namirnicama i jelovnik će se mijenjati sezonski, a fokus je, osim na svježoj i kvalitetnoj namirnici, i na njezinoj prezentaciji. Tako se primjerice, kako i nalažu pravila struke tartarski biftek priprema pred gostima, a riba u soli, priprema se starom, gotovo zaboravljenom tehnikom čišćenja ribe pri kojoj se sol zapali, a nakon skidanja korice, riba se filetira.

Foto: Saints Hills Winery

Foto: Saints Hills Winery

Poštujući bogatu i raznovrsnu istarsku gastronomiju, na meniju će se tako naravno naći i istarski pršut, selekcija istarskih sireva, ombolo, istarske kobasice, domaći fuži ili pljukanci sa svježim tartufima, razne fritaje, istarski šug s njokima, rižot s kanaštrelama i sipom, riblja juha, ali i biftek na žaru, ramstek tagliata i Fiorentina steak, teletina u teći, ossobuco i 60 dana odležani T-bone

steak od black angusa ili jelo s posebnom preporukom chefa – hlap s domaćom paštom. Zanimljivo je da su uz lozu, na ima-

nju posađene i masline od kojih se radi djevičansko ulje kojim se začinjavaju jela u restoranu Cantini. Loza i maslina zasigurno su zaštitni znakovi Istre pa ih je lijepo vidjeti kako si prave društvo na predivnom imanju Saints Hills Cantine. Osim na ručak ili večeru, u Cantinu možete doći i na vinske ture i degustacije na koje je preporuka da se dolazi tijekom tjedna, kako bi se enolozi i domaćini Cantine mogli u potpunosti posvetiti svim svojim gostima. U ugodnoj šetnji oko same vinarije, od vinograda do podruma doznat ćete sve o lozi, povijesti, tradiciji, ali i o samim vinima, proizvodnji, tankovima.. Nude se i wine tastings – White trio u sklopu koje se kušaju tri bijele sorte: Mala Nevina, Posh i Frenchi, zatim Red temptation – St. Heels, Sv. Roko i Dingač, El Classico Cantina kao proširena kombinacija prethodna dva tastinga (Frenchie, Le Chiffre, St. Heels, Sv. Roko i Dingač, i najsveobuhvatnija – In the sky with the diamonds u sklopu koje kušati možete čak 8 etiketa – Malu Nevinu, Posh, Frenchie, Le Chiffre, St. Heels, Black, Sv.

Roko i Dingač. Razmišljajući o budućnosti i dostupnosti lokacije, usred vinograda Cantine, napravljen je i helidrom, što se sada pokazalo kao upravo vizionarski potez. Naime, u suradnji Heli Fly Istria, a s ciljem da se ponudi usluga onim gostima koji traže više, gosti Saints Hills Cantine na raspolaganju imaju helikopter, bilo da na imanje žele doći direktno s aerodroma ili ga žele unajmiti za

razgledavanje. U suradnji s vinarijom Rossi i Meneghetti imaju “wine and fly” opciju – pa tako u jednom danu može posjetiti čak tri vinarije, što je pogotovo zgodno za dežurnog vozača u društvu koji se mora “žrtvovati” dok ostali uživaju u kušanju savršenih istarskih vina.