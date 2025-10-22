Ne zvuči obećavajuće: Nostradamus je predvidio mračni događaj za kraj 2025. godine

Kroz povijest su mnogi ljudi tvrdili da mogu predvidjeti budućnost, a posebnu pažnju privlačila su predviđanja o događajima koji bi mogli zahvatiti cijeli svijet. Od proroka i mistika do popularnih autora i medijskih ličnosti, takva su proročanstva često izazivala strah, znatiželju ili nadu, a povremeno i kontroverze. Ljudi su ih pažljivo pratili, nadajući se da će otkriti što nas čeka i kako se pripremiti za velike promjene ili nepredviđene katastrofe. Jedan od njih je i Nostradamus. Iako više nije među živima, to nije spriječilo ovu proročku "mašinu" da uputi jezivo predviđanje za kraj 2025. godine.

Preminuo je prije gotovo 500 godina, ali je iza sebe ostavio vrlo zagonetnu knjigu pod nazivom "Les Prophéties" za koju njegovi obožavatelji tvrde da je dala nekoliko točnih procjena budućnosti. Njegovi pristaše tvrde da je uspješno predvidio Veliki požar u Londonu, Francusku revoluciju i kasniji uspon Napoleona, Hitlerov dolazak na vlast i oba svjetska rata. Naravno, on nikada nije iznio predviđanja u eksplicitnim detaljima, pa je tako za požar u Londonu napisao: "Krv pravednika počinit će zlo u Londonu, Izgorjet će od munje dvadeset tri šest, Stara dama će pasti s visine, Nekoliko pripadnika iste vjere bit će ubijeno".

Nakon toga, u osnovi je nečiji drugi posao da sastavi kockice i kaže da je Nostradamus bio u pravu, a neki smatraju da njegovo predviđanje za kraj ove godine ne sluti na dobro, piše LADbible. Što se tiče njegovog predviđanja koje se povezuje s krajem ove godine, Nostradamus je rekao: "Kada Mars vlada njegovim putem među zvijezdama, ljudska krv će posipati svetište. Tri vatre se dižu s istočnih strana, dok Zapad gubi svoju svjetlost u tišini".

Mars je rimski bog rata i ideja o "ljudskoj krvi" koja se posipa ne zvuči osobito obećavajuće. U međuvremenu, "tri vatre se dižu s istočnih strana" mogle bi se protumačiti kao novi sukobi u porastu. Njegova druga predviđanja za 2025. godinu navodno uključuju Zemlju koju će pogoditi "vatrena kugla" iz svemira i Englesku koju će uništiti sukobi u Europi.

Ipak, mnoge od stvari koje je predvidio nisu se obistinile. S druge strane, prema suvremenijim predviđanjima, ako se Ujedinjeno Kraljevstvo želi pripremiti za rat, mora biti spremno u sljedeće tri do četiri godine. To je prema nizu stručnjaka koji predviđaju da će Rusija pojačati svoj "sivi rat" u Europi, provodeći više napada i operacija usmjerenih na ometanje država protiv kojih formalno nije proglasila rat.