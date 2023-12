Ne pojačavajte grijanje: Toplinu u domu sačuvajte na ove vrlo jednostavne načine!

Pojačavanje grijanja jedan je od načina da učinite svoju kuću toplijom, ali to može dovesti do pretjeranih troškova. Kako biste smanjili račun za grijanje bez žrtvovanja udobnosti, potražite alternativne načine za zagrijavanje i zaštitu od vremenskih uvjeta u vašem domu zimi, piše Better Homes & Gardens.

Brtvljenje prozora i vrata: To je najbrža i najjeftinija opcija za rješavanje izlaska topline kroz proreze na prozorima i vratima.

Tepisi: Možete dodati jedan ili više tepiha. Raslojavanje tepiha osim što je trendi pomoći će vam da zagrijete podne obloge i zadržite toplinu u domu.

Dekice pod vratima i prozorom: Poslužit će i dekice pod vratima ili prozorom, ali tada će toplina odlaziti sa strane i na vrhu, ali barem neće dolje.

Ugradnja automatskog termostata na radijatore: To je također mjera uštede jer održava temperaturu prostora na istoj razini.

Reflektirajuća folija: Iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, ispod prozora, stavite reflektirajuću foliju. Tako će prolaz topline biti usmjeren na prostor, a ne na prozor.

Daska iznad radijatora: Ona je prepreka toplom zraku da izlazi kroz prozor. Radijatore nemojte zaklanjati zavjesama ili namještajem jer to onemogućuje širenje topline prostorom. Dobro je i staviti dodatnu toplinsku izolaciju iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, npr. stiropor. Na taj način će se ponovno gubiti manje topline.

Pećnica: Nakon završetka pečenja ostavite vrata pećnice otvorenima jer će tako dodatno zagrijati prostor dok se hladi.

Plastična folija: Za jakih hladnoća na prozore možete staviti plastičnu foliju s mjehurićima (koja se inače koristi kod zaštite pri transportu, prodaju je na metre i nije skupa). Ona će pomoći da više topline ostane u prostoru.

