Evo kako da borovnice ostanu svježe i bez plijesni i do 10 dana: Potreban vam je jedan kuhinjski predmet

Mnogi ljudi obožavaju borovnice zbog njihovog osvježavajućeg okusa i brojnih zdravstvenih dobrobiti, no jedna od njihovih mana jest što se brzo kvare. Zbog njihove osjetljive strukture i visoke razine vlage, borovnice lako mogu izgubiti svježinu ako se ne čuvaju pravilno ili se predugo drže na sobnoj temperaturi.

Međutim, postoje načini na koje ih možete čuvati da biste sačuvali njihovu svježinu što duže. Način na koji spremate borovnice ima ključnu ulogu u njihovom očuvanju, a neke metode mogu održati borovnice svježima i bez plijesni čak do 10 dana, piše Daily Express. Nakon pranja voća, temeljito ga osušite i čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do sedam do deset dana.

Prema preporuci časopisa Southern Living, dobro je staviti papirnati ubrus na dno posude prije nego što u nju stavite borovnice jer će on upiti višak vlage. "Ako borovnice nećete koristiti odmah, trebali biste pričekati s pranjem dok ne budete spremni za njihovu upotrebu. Tako odgađate kvarenje jer ne unosite dodatnu vlagu u plodove. Ako borovnice čuvate neoprane, ostavite ih u njihovoj originalnoj ambalaži ili u nepropusnoj posudi obloženoj papirnatim ubrusom kako biste ih održali svježima", preporučio je časopis.

Čak i ako izgledaju čisto, borovnice mogu sadržavati prljavštinu, kukce i bakterije. Iako ispiranje u vodi možda neće ukloniti svu neželjenu prljavštinu, može ju značajno smanjiti. Ipak, postoje neke tehnike pripreme i pranja koje mogu biti učinkovitije u uklanjanju prljavštine, bakterija i pesticida. Southern Living je preporučio da pregledate borovnice i odstranite one koje nisu u najboljem stanju.

"Stavite borovnice na tanjur ili pladanj i pažljivo uklonite sve koje su smežurane, pljesnive ili kašaste, kao i stabljike ili listove. Nakon toga ih možete oprati", savjetovao je časopis. Borovnice stavite u cjedilo kroz koje voda može slobodno prolaziti. Zatim ih isperite hladnom vodom od 15 do 30 sekundi, povremeno ih nježno pomičući.

Također možete napraviti temeljitije pranje koristeći otopinu octa ili sode bikarbone. Za otopinu octa, pomiješajte jedan dio destiliranog octa s tri dijela hladne vode u velikoj zdjeli. U otopinu stavite borovnice i ostavite ih da se namaču u oko minutu, a zatim ih ocijedite i temeljito isperite pod hladnom vodom.

Za otopinu sode bikarbone pomiješajte pola žličice sode bikarbone s jednom šalicom hladne vode u velikoj zdjeli. Southern Living je preporučio da voće ostavite sa strane da se osuši na zraku i da se prije skladištenja potpuno osuši.