Naručila je kupaći kostim, a ono što je dobila ju je zgrozilo: 'Bio je nošen, na njemu su bili i žuti tragovi!'

Naručivanje odjeće online ponekad može ispasti loše, a ono što dobijemo može biti daleko od onoga što je prikazano na internetskoj stranici trgovine. Jedna djevojka to je otkrila kada joj je stigao kupaći kostim koji ju je šokirao.

Kako piše The Sun, djevojka imena Jessica, u videu na svom Tik Tok profilu podijelila je kako je naručila kupaći kostim iz jedne internetske trgovine, te je bila jako uzbuđena kada joj je stigao paket, a onda je otkrila da je kupaći kostim već nošen.

Konobari poručuju: Nemojte ovo raditi, od toga nam se diže kosa na glavi

- Molim vas neka mi netko objasni kako im se moglo dogoditi da mi pošalju badić koji je korišten. Nije da su u pitanju mali tragovi od spreja za samotamnjenje, nego je još uvijek mokar i smrdi na vlagu! - rekla je u videu.

Kao da to nije bilo dovoljno, uskoro je uočila i da na badiću postoje žuti tragovi koji upućuju na mokraću. Zaključila je da ga je netko koristio i vratio, a oni nisu provjerili i samo su poslali nekom drugom tko je naručio isto to. Kontaktirala je i korisničku podršku, no nitko joj nije odgovorio.

- Ne znam koliko sam puta oprala i dezinficirala ruke nakon što sam to dirala. Odvratno - dodala je u videu.

Video je pregledan nekoliko tisuća puta, a potaknuo je korisnike da podijele svoja slična iskustva.

- Meni je jednom jedna trgovina poslala traperice koje su na sebi imale krv i nitko mi nikada nije odgovorio na poruke i pozive - napisala je jedna korisnica.

- Ja sam jednom poludila kada sam dobila jaknu koju je netko koristio, ne mogu ni zamisliti da sam dobila iznošeni badić - komentirala je druga.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...