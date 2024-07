'Varam svog muža koji ima demenciju, a čak i supruga od drugog muškarca sve zna'

Prošle godine sam se našla s tri različita muškarca, govori žena u svojoj ispovijesti na portalu The Sun. 'S trećim se viđam svaki tjedan, a svom mužu svaki put dam pusu prije nego što odem. Također zagrlim svoju 24-godišnju kćer Annie i zahvalim joj što dolazi kako bi mi pružila odmor srijedom. Misle da sam vani s najboljom prijateljicom ili u kupovini. Odlazim iz kuće s miksom emocija, uzbuđenja i silne krivnje, da se nađem sa svojim ljubavnikom'

Moja afera je predivna, dodaje. 'Omogućila mi je da prestanem uzimati antidepresive i tablete za tlak. Sad se opet osjećam sretno - ponekad. Seks nam je strastven, ali i nježan. Mislim da se zaljubljujem i osjećaj je obostran.'

Tvrdi kako nikada nije mislila da će biti osoba koja ima aferu. 'Opet, nikad nisam mislila da će mi voljeni muž nakon 27 godina propadati pred očima zbog okrutne bolesti – demencije. Kaže da ju je briga o njemu dovela do ruba očaja, a ne može se nositi ni s nedostatkom seksa. 'To je nešto što sam uzimala zdravo za gotovo tijekom braka, ne samo užitak u činu već i onu predivnu intimnost poslije.'

'Richard, koji sada ima 53 godine, i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Odmah mi je bio privlačan. Bio je kao plišani medvjedić, ne predebeo, ali čvrst s lijepim muškim rukama. Najviše od svega voljela sam njegov duh i emocionalnu inteligenciju. Bili smo usklađeni i osjećala sam se sigurno s njim. U 18 mjeseci veze smo se zaručili i preselili u našu kuću na periferiji Batha, a godinu dana kasnije imali smo veliko vjenčanje. Bili smo prosječni gospodin i gospođa, ali osjećala sam se blagoslovljeno, pronašla sam svoju srodnu dušu. Najveća prepreka bila je borba za začeće prve dvije godine braka. Ali tada smo dobili Annie, ubrzo nakon nje Chloe, 22, i šest godina kasnije iznenađenje, Becky. Sad ima 16 godina i ubija me to što njen tata nestaje tijekom tih dragocjenih godina kad prelazi u odraslu dob.'

Dodaje kako su uvijek imali zdrav seksualni život, čak i tijekom ranih godina s bebama. 'Prije sedam godina vidjela sam promjenu kod Richarda. Djeca su počela prigovarati na njegovu vožnju, a ja sam primijetila da ima tendenciju gomilanja stvari. Trebali smo isprazniti tavan, a on se nije htio odreći ničega. Obično nije bio sentimentalan. Sve je kulminiralo 2019. godine. Otpustili su ga s posla računovođe nakon nekoliko grešaka. Nije mi rekao da je pod istragom, želio me zaštititi i nadao se da će to proći. Nije, i kad smo razgovarali, priznao je da se osjeća maglovito. U isto vrijeme primijetila sam da mu se ruke tresu. Otišli smo kod našeg liječnika i u studenom te godine dijagnosticirali su mu demenciju.'

Šok je bio ogroman, kaže. 'Oboje smo plakali, tugujući za mirovinu koju smo planirali provesti putujući Europom. Opsesivno guglajući, nalazila sam sve više loših vijesti: Prosječan životni vijek nakon dijagnoze je između pet i osam godina. Njegovo propadanje dolazilo je u naletima. Sada je potpuno inkontinentan. Može hodati, ali se vuče. Ne može biti sam. Radim svoj administrativni posao od kuće, a imamo i njegovatelje koji dolaze tri puta dnevno. Ali noću je sve na meni, uključujući tuširanje i mijenjanje pelena za inkontinenciju. Ne zamjeram mu, ali u najcrnjim trenucima poželim da je otišao brže radi njegove dobrobiti. Jedino što mu pruža utjehu je naš mačak Hector koji sjedi s njim dok gleda TV.'

Postala je depresivna i tlak joj je narastao zbog stresa. 'Lijekovi su pomogli, ali osjećala sam se kao da tapkam u mraku. Provela sam nekoliko tjedana boreći se s grižnjom savjesti prije nego što sam se prijavila na stranicu za upoznavanje, specifično za afere, nazvanu Illicit Encounters, i trebalo mi je još nekoliko tjedana prije nego što sam počela odgovarati na poruke. Prvi muškarac kojeg sam upoznala bio je drag. On i njegova žena su bili u otvorenom braku - što je ona potvrdila preko telefona. Nakon nekoliko tjedana našli smo se na kavi u hotelu. Dogovorili smo se da, ako se svidimo jedno drugom, idemo dalje. Nažalost, imao je erektilnu disfunkciju - što je srozalo moje samopouzdanje. Ali postali smo prijatelji i još uvijek sam u kontaktu s njim i njegovom ženom.'

'Drugi muškarac bio je afera za jednu noć, opet u hotelu, miljama udaljen od njegove kuće u Yorkshireu. Znali smo da će to biti samo jedna noć, ali nasmijavao me svojim porukama koje smo razmjenjivali mjesec dana prije nego što smo se sreli. Rekla sam mu puno o svom životu. Razgovarali smo o tome kako osjećam potrebu da se upustim u to ako se svidimo jedno drugome. Noć prije, imala sam sumnje i razgovarali smo telefonom. Bio je tako šarmantan i učinio da se osjećam ugodno, tako da sam bila sretna kad smo se sreli. Imali smo seks unutar pola sata od susreta i bio je nevjerojatan. Osjećala sam se željeno i živo.'

Najnovija afera koju je imala je muškarac koji se brine o svojoj ženi koja ima Huntingtonovu bolest. 'Zapravo sam je poznavala od prije. Vjerovala sam mu dovoljno da se nađemo kod njih kući. Ona ide na njegu svakog srijede zbog čega imamo određen dan u tjednu za susrete. Dogovorili smo šifru da, ako želim seks, kažem da želim kolač. Nakon obilaska njegovog vrta, entuzijastično sam spomenula kolač. Ni jedan od naših domova više nema takozvani bračni krevet. On ima svoj krevet, a ja sam također otkrila da je seks zabavan na novim mjestima poput kauča i poda. Privlačan je, ali najveća povezanost dolazi od toga što razumijemo što svaki od nas prolazi. Puno mi je pomogao u životu. Od kada smo se upoznali u travnju, prestala sam uzimati sve lijekove. Volim to što se ponovno osjećam privlačno, volim redoviti seks. Živim u strahu da me ne otkriju i muči me krivnja. Ne mogu ni misliti na ženu svog ljubavnika. Što se tiče moje djece, mislim da bi moje starije kćeri mogle razumjeti, ali mislim da bi Becky bila uništena.'

Jednako tako, uživam u tome što ljudi imaju dobro mišljenje o meni - misle da sam neka vrsta svetice i bojim se da bi to nestalo kad bi saznali, nastavlja žena.

'Posebno brinem zbog svojih prijateljica koje su bile prevarene. Ne znam bi li mogle odvojiti ovu situaciju od tipične izdaje. Moja najbolja prijateljica zna i uvjerava me da je to što radim potrebno. Ali moj jadni muž ne može pobjeći - zašto bih ja mogla? Nadam se da će ljudi pročitati moju priču i razgovarati sa svojim supružnikom prije nego što dođu do ove faze.'

'Voljela bih da smo imali hipotetske razgovore o ovakvoj situaciji dok je bio zdrav. Sigurna sam da bi mi rekao da radim što radim - bio je ljubazan, racionalan i želio da budem sretna. I ja bih to htjela za njega. Prekasno je za te razgovore. On je poput malog djeteta, posesivan, bez razuma. Što se tiče moje izvanbračne veze, nijedno od nas ne bi napustilo svoje partnere. Bilo bi to izdaja, komplicirano i povrijedilo bi previše ljudi. Volim svog muža i želim biti uz njega.'

'Ponekad maštam o tome da jednog dana budem sa svojim ljubavnikom, ali toliko bi se boli moralo podnijeti prije nego što se to dogodi da ne znam kako bi to funkcioniralo u stvarnosti. I morala bih jako paziti na djecu.'

