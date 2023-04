Žena na TikToku pokazala kako je proslavila razvod: 'Slavila sam to što sam ga preživjela!'

I dok mnogi slave što su pred oltarom ili matičarem rekli 'Da', mama dvoje djece Amerikanka Lauren Brooke objavila je na TikToku video u kojem je proslavila svoj razvod; a njena je snimka privukla nevjerojatnih šest milijuna pogleda; među kojima je kao i obično bilo i pristaša i kritičara.

“Kritičari su pisali da sam to napravila jer sam narcisoidna i željna pažnje, a mnogi su rekli i da sam očito ja bila problem u braku”, ispričala je. No snimanjem fotografija i videa nije, kaže, slavila sam razvod, koliko činjenicu da ga je preživjela. Brooke se u svog bivšeg supruga, priča, zaljubila jako mlada, dok su oboje još odrastali, a par se u listopadu 2012. i vjenčao.

Na žalost, kaže ona, brak nije dugo bio sretan, uglavnom zbog opterećenja njegove vojne karijere u Američkoj Nacionalnoj gardi. "Teško je biti supruga vojnog lica i pritisci su golemi", požalila se, a zahtjev za rastavu je podnijela nakon punih 12 godina, još uvijek u nadi da će njih dvoje možda sve izgladiti.

Ipak, godina razdvojenog života koliko po zakonu Sjeverne Karoline supružnici moraju odvojeno živjeti da bi dobili razvod učinila je svoje i oboje su odlučili brak privesti kraju. A kad je sve završilo, napokon slobodna žena organizirala je intimnu zabavu na koju je pozvala svoju mamu, novog dečka i profesionalnog fotografa, te simbolično zapalila vjenčanicu. “Što sam drugo trebala s njom učiniti? Sigurno je nisam htjela dati svojoj kćeri i simbolično i njen budući brak osuditi na propast, pa zašto ju ne bih spalila?” rekla je, a osim paljenja haljine za snimanje je u štiklama izgazila i fotografije na kojima je s bivšim.

"Godina joj je bila izuzetno teška i bilo je sjajno vidjeti je kako se smije", rekla je njezina mama, no na TikToku gdje je objavila video sa svoje male zabave nisu svi mislili da je prikladno obilježila kraj jednog razdoblja. "Netko je ogorčen", napisao je netko. “Mnogi misle da sam se htjela osvetiti bivšem, no nisam i postoji milijun drugih načina na koje sam to mogla učiniti”, objasnila je Brook dodavši da je razvod jako dugo trajao i da ju je potpuno iscrpio; pa je samo proslavila činjenicu što ga je preživjela.

