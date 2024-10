Dijetetičarka otkriva: Ovih 5 loših navika trebate izbjegavati ako želite smršavjeti

"Neću lagati, ovo će vas iznenaditi", kaže registrirana dijetetičarka Courtney Kassis u videu na TikToku koji je podijelila sa svojih 424.600 pratitelja. U videu objašnjava kojih se to pet loših navika morate odreći ako pokušavate izgubiti kilograme, piše New York Post. Kao prvu stvar, Kassis savjetuje da ne preskačete društvene događaje samo da biste ostali na "pravom putu". "Preskakanje društvenih događaja može dovesti do osjećaja usamljenosti i izolacije, što zapravo može povećati rizik od kroničnih bolesti, oslabiti vaš imunološki sustav i čak povećati rizik od smrtnosti", objašnjava.

Glavni kirurg dr. Vivek Murthy upozorava na epidemiju usamljenosti i socijalne izolacije diljem zemlje, tvrdeći da nedostatak povezanosti povećava rizik od prerane smrti za više od 60 posto. Nedavno istraživanje pokazalo je da su kronično usamljene starije osobe izložene 56 posto većem riziku od moždanog udara od onih koji nisu usamljeni.

"Druga stvar koju nikada ne bih napravila je dopustiti da upadnem u mentalitet žrtve. Umjesto da se osjećam kao žrtva jer moram izbjegavati prerađenu hranu, odlučila bih preoblikovati svoje misli", savjetuje Kassis. Dodaje da se trebate usredotočite na činjenicu da možete hraniti svoje tijelo zdravom, nutritivnom hranom jer je briga za vaše tijelo dar, a ne kazna.

Treća loša navika je čuvanje kalorija za "kasnije". "Nikad ne bih jela male obroke ili preskakala obroka na početku dana samo da bih sačuvala kalorije za kasnije tijekom dana,. Istraživanje potvrđuje da bi vaš najveći obrok trebao biti doručak, a kada povremeno postite, preskakanje zadnjeg obroka je korisnije nego preskakanje obroka rano tijekom dana", objašnjava Kassis.

Doručak se dugo hvalio kao najvažniji obrok u danu, a pokazalo se da njegovo izbjegavanje remeti naš 24-satni biološki sat. Analiza iz 2021. pokazala je da svakodnevni doručak smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, pretilosti, visokog krvnog tlaka, moždanog udara i drugih kroničnih stanja.

"Nasumični recepti dovode do nasumičnih rezultata. Bez plana, tako je lako donositi impulzivne odluke koje zapravo mogu poremetiti vaš napredak. Uvijek nastojim imati obroke i međuobroke isplanirane unaprijed da bih mogla dosljedno ostati na pravom putu", kaže Kassis.

I kao zadnju stvar, Kassis navodi svakodnevno vaganje. "Mnogi dijetetičari možda se zapravo ne slažu sa mnom po ovom pitanju, ali ja zapravo savjetujem ljudima da ne važu svakodnevno. Smatram da to stvara nepotreban stres i opsjednutost brojevima pa se radije fokusiram na svoju energiju, poboljšanje raspoloženja i rezultate pretraga jer su to pravi pokazatelji uspjeha", smatra dijetetičarka.

Međutim, studija iz 2018. pokazala je da su ljudi koji su se vagali svaki dan ili gotovo svakodnevno u prosjeku izgubili 1,7 posto težine, dok ljudi koji su se vagali tjedno ili manje nisu izgubili na težini. Istraživači su primijetili da česta vaganja mogu promicati odgovornost, ali mogu dovesti i do tjeskobe. Ako se ipak odlučite često vagati svakodnevno, liječnici predlažu da stanete na vagu ujutro.

