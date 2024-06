Mladenka dopustila mužu da spava s njezinom prijateljicom prve bračne noći: 'Bilo je stvarno zabavno!'

Vjenčanja su obično slavljenje sretnog para, ali ovi su se mladenci dosjetili prilično neobičnog načina da obilježe svoj veliki dan. Kršeći tradiciju, britanski par je svoju vezu konzumirao uz pomoć jednog od svojih najbližih prijatelja, piše The Sun.

Dok bi većina bila prilično ljuta da njihov partner želi spavati s drugim ljudima, Katey i Dan 'istražuju' već neko vrijeme. Zapravo, oni su samopriznati 'swingeri' i redovito pozivaju druge u bračni krevet - prema nedavnoj epizodi Love Don't Judge. Stvari su se u početku okrenule u spavaćoj sobi kada je Dan priznao da želi vidjeti Katey s 'drugim muškarcem'. Razumljivo, bila je malo zatečena neobičnim zahtjevom.

“Kad smo se tek počeli otvarati kao par, očekivala sam da ću biti prilično ljubomorna što ću ga vidjeti s drugom ženom jer je to za mene bilo sasvim novo”, objasnila je Katey. Međutim, željela je 'istražiti' svoju biseksualnost i smatrala je da će na kraju biti 'zabavnije zajedno'. Buduća mladenka bila je šokirana koliko je brzo prihvatila novi način života. "Prvi put kad sam ga vidjela sa ženom, bilo mi je jako zgodno i od tada je bilo super", priznala je.

To je čak i postalo središnji dio dana njihovog vjenčanja, a par je bračnu noć dijelio s jednom od Kateyinih djeveruša. "Na kraju smo odveli jednu od mojih prijateljica u našu spavaću sobu", otkrila je, rekavši: "Popili smo piće i imali seks u troje s njom, bilo je stvarno zabavno." Njezin suprug Dan također se nije žalio, a mladoženja je izjavio da je to njihov poseban dan učinilo 'tako nezaboravnim'. Međutim, nije sve bilo savršeno na njihov veliki dan jer se mladenkina obitelj bunila zbog njihovog alternativnog načina života. “Nisu odobravali ono što sam radila…okrivili su Dana i rekli su mi da misle da me on tjera da to činim”, rekla je mladenka.

VEZANI ČLANCI:

“Dugo sam se borila s činjenicom da moja obitelj nije došla na moje vjenčanje”, rekla je za Love Don’t Judge. Srećom, par se mogao osloniti na one koji su im bili najdraži, uključujući kolege swingere Kirsty i Toma.

Nakon što su se upoznali u odmorištu za odrasle, četvorka se 'odmah složila' i postala sve bliža. Kirsty je čak bila djeveruša na velikom danu para, što je za mladenku imalo veliki značaj. “Gledam po prostoriji i gledam fotografije i vidim koliko su svi bili sretni zbog mene i svi nas vole takve kakvi jesmo”, rekla je Katey. Opisujući to kao 'normalno prijateljstvo' s 'povlasticama', parovi su se nastavili prepuštati svojim neobičnim aktivnostima u spavaćoj sobi.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'