Povrijeđen je i razočaran: 'Jedan od najvećih razloga zašto sam oženio svoju suprugu je laž!'

Kako ćete znati kada ste doista pronašli 'onu pravu osobu' za sebe? Možda je gotova stvar kada se neprimjetno uklope u vaš obiteljski život, ili možda samo imate taj osjećaj od prvog susreta s njima. No, jedan je suprug ispričao da je njegov savršen brak potpuno uništen nakon što je otkriveno da je glavna motivacija za sklapanje braka bila izgrađena na lažima, piše Mirror.

27-godišnji muškarac rekao je da je svoju partnericu upoznao nakon što se pridružio vojsci prije gotovo 10 godina. Dok je u početku bio stacioniran u lokalnom području svoje djevojke, ubrzo je shvatio da je premješten. Tada je svojoj djevojci dao mogućnost da prekine vezu jer je situacija 'potpuno nepravedna', no ona je inzistirala da ostanu u kontaktu.

"Prestali smo izlaziti, ali smo ostali u kontaktu", rekao je muškarac anonimno objavljujući na Redditu. "Službeno smo ponovno počeli izlaziti pri kraju mog služenja. Znao sam da je tih nekoliko mjeseci na početku vjerojatno izlazila naokolo. Ali kad sam se vratio, rekla mi je da nije izlazila ni s kim drugim dok mene nije bilo. Rekla je da je samo čekala mene."

Par je sada u braku i imaju dvoje djece. Nedavno, na dan kao i svaki drugi, jedan od njihovih mališana želio se igrati na iPadu. Suprug je bez previše razmišljanja djetetu dao jedan ženin koji ona dugo nije koristila. Ali to je ubrzo napravilo veliki problem - i od tada ga proganja.

"Zaboravio sam uključiti roditeljski pristup prije nego što sam stavio našeg drugog sina na spavanje... Naš najstariji sin smislio je kako da zove ljude preko FaceTimea. Nazvao je hrpu članova njezine obitelji i nekoliko njezinih starih ' prijatelja'. Nakon što sam da razgovara s ljudima, dotrčao sam i prekinuo poziv. Neki od ljudi koje je moj sin nazvao u porukama s mojom ženom imali su emojije srca. Postao sam znatiželjan i otvorio sam poruke. Ispostavilo se da su ti misteriozni razgovori bili prepuni seksualnih poruka poslanih tijekom mog prvog odlaska", napisao je.

Iako ne želi razvod, još uvijek ne može vjerovati da je njegova supruga prije toliko godina lagala da nije izlazila ni s kim. "Bila je s nekoliko momaka nakon što sam otišao, to me jako povrijedilo. Bilo je to tako davno. Nismo službeno izlazili i ona od tada nije razgovarala s tim dečkima. Ali njezina izjava da me 'čekala' bila je veliki faktor da je zamolim da se uda za mene nekoliko godina kasnije. Znam da nisam trebao kliknuti na te stare poruke, volio bih da nisam", dodao je.

Anonimno priznanje brzo je prikupilo stotine komentara na platformi, a mnogi su ga korisnici ohrabrivali da ne misli o tome ako brak funkcionira. Suosjećajući, jedna je osoba napisala: "Možete to spomenuti ako vam smeta, i apsolutno biste trebali steći naviku da stvarima koje vam smetaju odmah pristupite otvorenog uma i što je nježnije moguće... Bez obzira na to, smatram da ovo u biti nije problem. Otišli ste, pristali ostati u kontaktu, ona je bila mlada i kao svaka 18-godišnja djevojka, vjerojatno je željela vidjeti što se još nudi."

Drugi je također dodao: "Pusti to i nemoj uništiti nešto dobro zbog nečega što je učinila kad je bila jedva punoljetna!" Međutim, drugi su priznali da bi im također bilo teško oprostiti nekome tko je tako dugo lagao. Jedan korisnik je komentirao: "Definitivno spomeni to. Lagala je. Nije čekala. Izlazila je i seksala s drugim ljudima."

