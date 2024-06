Uhvatila je supruga kako se seksa s bivšom ženom: 'Nisam mogla vjerovati'

Jedna žena kolumnistici The Sun-a Dear Deidre požalila se da ju je njezin partner varao sa svojom bivšom ženom, te da ju to proganja. Iako je to bilo prije mnogo godina, a sada je prošlo 12 mjeseci otkako su se rastali, još uvijek ne može izbaciti sliku o tome kako se seksaju.

"Osjećam da je moje povjerenje u muškarce zauvijek narušeno. Moj bivši i ja imamo 50 godina. Upoznali smo se kad smo bili u srednjoj školi i odmah smo kliknuli, ali kasnije se više nismo družili. Prije osam godina primijetila sam ga na drugom kraju sobe na vjenčanju zajedničkog prijatelja. Pitao me želim li piće. Sve je bilo tako prirodno. Pitao me za broj, ali nisam očekivala poruku koja je stigla nakon toga, u kojoj me je pitao za spoj. Oklijevala sam reći da, jer sam znala da je oženjen. Ali uvjeravao me da su razdvojeni i da se razvode. Prije sam bila povrijeđena u svom prethodnom braku, pa mi je trebalo dosta vremena da popustim. Ali brzo sam se zaljubila. Razveo se, preselio k meni i nekoliko godina bila sam tako sretna", napisala je.

VEZANI ČLANCI:

No, jednog dana poslali su ju kući bolesnu s posla. Nije rekla svom partneru unaprijed jer je očekivala da neće biti kod kuće. Kad je ušla u dnevnu sobu, zatekla je njega i njegovu bivšu (48) isprepletene na njihovom kauču. Bio joj je to takav šok da je samo istrčala van.

"Došao je za mnom, tvrdeći da je to samo jednokratna pogreška. Na kraju je priznao devetomjesečnu vezu. Nakon toga smo pokušali obnoviti naš odnos, ali bilo mi je nemoguće opustiti se. Morao je provoditi vrijeme sa svojom bivšom jer su imali zajedničku djecu, ali svaki put kad sam znala da će je vidjeti, osjećala sam tjeskobu. Konačno sam prošle godine odlučio da mi je dosta i otišao. Pokušali smo ostati prijatelji, ali to me previše uzrujavalo. Unatoč svom vremenu koje je prošlo, nedostaje mi i nisam preboljela ono što se dogodilo. Kako mogu nastaviti sa svojim životom?", upitala je Deidre.

Deidre joj je odgovorila da je učinila pravu stvar što je otišla i da zaslužuje bolje. "Ne možete se emocionalno pomaknuti dalje od njegove izdaje, mučite se onim što se dogodilo. Vrijeme je da si dopustite da se izliječite. Savjetovanje bi moglo biti korisno jer će vam pomoći da riješite svoje emocije i zatim pronađete bolje načine da se nosite s njima", savjetovala je.

Žena tvrdi da je njezin partner jako obdaren i da im to radi probleme: 'Bojim se imati seks s njim!'