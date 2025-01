Mjesec dana pio tri litre vode dnevno: 'Puno sam mokrio, a dogodilo mi se još nešto'

Za mnoge je siječanj mjesec kada se trude biti bolji, napraviti više nego prošle godine i usvojiti nove navike poput zamjene alkohola dobrom starom vodom. Ako ste trenutno na putu ka boljem zdravlju i pitate se gdje početi, možda vam može pomoći primjer YouTubera Scotta Luua. Godine 2020. ovaj je kreator htio otkriti može li povećanje unosa vode tijekom duljeg razdoblja utjecati na njegovu produktivnost i razinu izvedbe, piše UNILAD.

Njegova ideja bila je utrostručiti uobičajeni unos vode na 30 dana i dokumentirati proces u YouTube videu. Kao netko tko prije nije pio mnogo tekućine, razumljivo je da je prvi značajan učinak koji je Luu osjetio nakon što je počeo piti tri litre vode dnevno bio potreba za odlaskom na WC.

Otkrio je da je tijekom eksperimenta doživio 'ogromno, ogromno, ogromno povećanje mokrenja', tvrdeći da je umjesto uobičajenih šest odlazaka na WC, sada išao između 12 i 13 puta dnevno. Međutim, istaknuo je i korisniji učinak pijenja toliko vode u ranim danima izazova – više se nije osjećao 'zamagljeno' ujutro nakon kasnonoćnih sesija montiranja videa.

'Sada, kad sam započeo ovaj izazov s vodom, popijem pola litre vode ujutro i to je kao da pijem jasnoću', objasnio je. 'Odmah osjetim razliku u energiji, i to je pomalo čudno. Međutim, prilično sam siguran da je to samo moj um koji reagira na podražaj pijenja puno vode.' Osim toga, Luu je tvrdio da više nije trebao uključivati popodnevne odmore u svoju dnevnu rutinu. 'Prije eksperimenta, svakodnevno bih odspavao 20 minuta popodne. Tijekom eksperimenta to se smanjilo na šest dana od 30. Razina energije: definitivno povećana', rekao je.

Zanimljivo je da je, kako je izazov napredovao, primijetio da više nije osjećao trenutni nalet energije nakon što bi popio vodu. Vjerojatno je razlog tomu što se njegovo tijelo prilagodilo ogromnoj količini tekućine koju je unosio. Zaključujući svoj uspješan eksperiment, Luu je napomenuo da pijenje vode nije 'čarobna pilula' koja može riješiti sve vaše probleme.

'Ako nemate svoj život pod kontrolom, voda će vam samo dati više energije da nastavite raditi neproduktivne zadatke. Međutim, ako imate namjeru i fokus, pijenje više vode pomoći će povećati jasnoću i energiju, poboljšati izdržljivost koncentracije, smanjiti potrebu za drijemanjem i izazvati češće mokrenje', smatra YouTuber.

Luuov video od travnja 2020. prikupio je 201 tisuću pregleda i stotine komentara korisnika platforme koji su ga pohvalili. Jedan je gledatelj napisao: 'Ovo je tako motivirajuće i inspirativno. Hvala vam puno na ovome! Jako sam zahvalan.' 'Sjećam se kada sam godinu dana zamjenjivao sva pića vodom, čak i na obiteljskim okupljanjima, i moram reći da mi je to bila najbolja godina. Nadutost mi se smanjila i nisam se osjećao tromo nakon obroka kao kad bih pio gazirane sokove', napisao je netko drugi. Treći je komentirao: 'Moja razina šećera u krvi je pod kontrolom nakon što sam dva tjedna pio više od tri litre vode dnevno. Pitam se je li dijabetes simptom nedostatka vode u organizmu.'

