Ona je najdoktorica i majka troje djece: Smatram da smo mi poprilično šovinističko društvo

Dermatologinja Ivana Prkačin postala je najdoktorica u svojoj specijalizaciji 2022. godine prema izboru pacijenata, a nama je pravi uzor superžene uspješna liječnica i majka troje djece koja nevjerojatno dobro usklađuje poslovni i privatni život. S Ivanom smo razgovarali koliko je organizacije potrebno za ''žongliranje'' s troje djece, obitelji, poslom u dermatologiji te tko su njezine inspiracije u životu.

U KBC-u Sestre milosrdnice subspecijalist je dermatološke onkologije te se bavi melanomom, rakom kože te drugim površinskim karcinomima kože. Jedan dan u tjednu je u ambulanti dermatološke kozmetologije koja se bavi problemima u smislu akni, rozaceje i bilo kakvog kozmetičkog dijela koji je vezan za područje dermatologije. Tim istim poslom bavi se i u Poliklinici Milojević. No, u slobodno vrijeme, za koje sama kaže da ga nema puno, posvećuje se djeci i obiteljskom životu.

U videu pogledajte što nam je Ivana sve ispričala o svom životu te kako uspješno ostvaruje biti karijeristica i majka:

– Nastojim zapravo većinu tog vremena provesti sa svojom djecom. S obzirom na ritam života, jako sam željna njih i oni mene tako da ih ili razvozim po njihovim aktivnostima ili provodimo vrijeme onako kako oni žele. Uglavnom je sve usmjereno na taj obiteljski dio, nastojim da smo u to slobodno vrijeme koje imamo suprug i ja zapravo svi na nekoj hrpi koliko god možemo, pa ako je to i doma, onda smo doma – rekla nam je Ivana.

Iako daje sve od sebe da uskladi karijeru i obiteljski život što je najbolje moguće, Ivana se ponekad susreće s negativnim komentarima i osudama drugih.

– Nažalost, danas smo mi žene i dalje zapravo na neki način izložene stereotipima pa se smatra da si ili karijeristica ili majka, teško je to uskladiti. Jako sam ponosna na sebe jer na neki način smatram da rušim te predrasude. Naravno da ne mogu biti u cijelosti full time mama, mene ne odjeljuje moj posao od toga da budem majka. Ja sam izrazito ponosna na to da moja djeca vide mamu koja radi, koja se trudi, koja, kako uvijek kažem, radi za njih, naravno i za sebe, koja je paralelno predana svojim pacijentima i smatram da sam time pozitivan uzor svojoj djeci – otkrila je.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Ipak, negativni komentari ne mogu je spriječiti u ostvarivanju svojih ciljeva, kako poslovno tako i privatno, a za to ima i podršku svoje obitelji, kao i brojne inspiracije koje joj daju snagu da nastavi dalje.

– Što se tiče samog poslovnog dijela i ovog nekakvog prožimanja poslovnog i obiteljskog, zapravo inspiracija mi je svaka žena koja me okružuje tako da to na neki način uspješno hendla. Danas je to vrlo, vrlo teško. Pa inspiracija su mi i žene koje se nisu, recimo, ostvarile kao majke, koje nemaju recimo klasičan obiteljski život, a jednako tako na neki način su uspješne u svom poslovnom putu – objasnila je.

I sama je uzor te inspiracija brojnim mladim djevojkama i ženama koje se žele ostvariti u poslovnom svijetu, ali i postati majke. Kaže kako joj se na društvenim mrežama često javljaju žene koje traže savjete kako uspjeti uskladiti poslovni i obiteljski život, a za sve žene ima jednu poruku:

– Svaka žena koja je apsolutno uspješna u svom poslu prešla je znatno teži put nego paralelno na tom istom putu neki muškarac, bez ikakve predrasude u tom nekom smislu, ali mi žene to možemo i potrebno je ustrajati dok ne ostvarite svoje ciljeve – rekla je Ivana.