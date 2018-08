Lipi Ive: Nisam Bernie, iako me svi uvjeravaju u suprotno

Bernie Ecclestone, glavom i bradom, sjedi tu za stolom u dvorištu kod kipara Vilima Halbärtha. Govori bivši hrvatski zet tečno naš jezik, ma što govori, on i pjeva na - hrvatskom.

– Nisam Bernie – veli Bernie, pa dodaje:

– Ja sam Ive! Lipi Ive... A pjevam ja već dugo, još sam kao mladić pobjeđivao na Omiškom festivalu. Vinko Coce i ja bili smo glavne terce u dalmatinskoj klapskoj pismi – priča gospodin Bernie.

– Nisam, ponavljam, Bernie. Ja sam Ive – inzistira on. Vadi osobnu kartu, piše Ive Dražić.

Imam ljepše naočale

Ali vraški sličite na njega. Ili on sliči na vas. Razgovarao sam s Ecclestoneom u nekoliko navrata. Jednom na Hungaroringu, drugi puta na A-1 Ringu...

– Mnogi me s njime zamijene. Pa čak i majka! Otvorila ona Slobodnu, vidi sliku Bernieja u Trogiru, pa me pita ‘Sine, tu si? Što se ne javljaš?’ A ja odgovaram – Ne, mama, u Amsterdamu sam, to nisam bio ja.

Na rivi ga često zaustavljaju.

- Desetke selfieja sam snimio s turistima. A što ću im objašnjavati da nisam onaj za kojeg me drže. Snimim s njima fotografiju pa nastavim đir po gradu. Uostalom, slomio bi im srce. – priča Ive.

Eto, i njima ste vi i Bernie slični.

– Nismo! Em sam viši, on ima 159 centimetara, a ja 177! Ja sam i petnaest godina stariji. A imam i ljepše naočale – smije se Dražić.

Prisjećamo se ovdje, uz piće, anegdota koje su mu se dogodile.

– Nekima sličim na Billa Gatesa, u Londonu, gdje živim, misle da sam Andy Warhol, a često me zaustavljaju jer misle da sam britanski slikar David Hockney. Bacaju mi se oko vrata u Londonu pa viču ‘David, David!’ A kod nas svi misle da vide Bernieja. Prijatelj Mijo visok je 192 centimetra, trenirao je te kvon do, ima 140 kilograma... Kad bi me vidjeli s njime, svi bi rekli: ‘Eto, Ecclestone i - tjelohranitelj’, veselo će on, pa dodaje:

– Nisam ništa kriv! Ali, tako je ispalo, što ću... Ljepota je u očima promatrača. Iako, vele moji Trogirani kad je Bernie tu: ‘Eto, oba su u gradu!

Jeste li ikad sreli Bernieja?

– Naravno! Sretnemo se često ovdje u Trogiru. Tu mu je jahta Petara, zgodno mu je ovdje doći jer je zračna luka vrlo blizu. Poznat je po tome da ide na pijacu, pa se sretnemo. No svatko gleda svoja posla.

Priča anegdote:

– Zaustavi me jedna gospođa, izvadi zlatnu American Express karticu i kaže: ‘Gospodine Ecclestone, ja bih se s vama podružila. Imam novaca, to me ne zanima, ali željela bih biti u vašem društvu’. A što ću ja? Imam i ja karticu, ali Zagrebačke banke, i to onu za mirovinu. A ta nije zlatna... – priča Ive.

Ostavljamo se priđe o ‘falšom Ecclestoneu’, jer barba Ive ima toliko toga za ispričati. Na stranu izgled, živio je po cijeloj Europi, danas je na relaciji London-Zagreb-Čiovo, godinama je radio i u Amsterdamu, a tek je tu genijalna priča.

Picassovi aktovi u rukama

– Počeo sam u Amsterdamu prati suđe, pa sam bio kuhar, pa konobar, pa slikar. Na kraju sam imao vlastitu radnju u Amsterdamu u kojoj sam uokvirivao umjetničke slike. – Došao čovjek s tri Picassa. I donese taj Nizozemac tri - Picassa. Crteži, aktovi...

I?

– Pita: ‘Kad će biti gotovo’, ja odgovorim:‘U četvrtak iza 13 sati’, i ode. Nema potvrde, nema garancije. Ništa, samo moja riječ.

Vise li sad ti crteži kod vas kod kuće na zidu?

– Haha, ma kakvi. Nisam ja takav. Napravio okvire, uokvirio Picassa tri puta i čovjek došao u četvrtak, platio i zadovoljno otišao. Sad vise u njegovoj kući, pretpostavljam.

Cijena?

– 180 guldena. Otprilike 600 kuna. Dakle, 200 po okviru.

Za 200 kuna ste uokvirivali Picassa?

– Da, to je bila cijena okvira u mojoj radnji. Neovisno tko je autor, ti ili on – smije se Dražić.

Šetnja gradom Trogir je jedan od najstarijih gradova na Mediteranu, tu se živjelo i prije četiri tisuće godina. Postoji razlog... Neki su čak otišli toliko daleko da su ga prozvali - najljepšim otokom svijeta. Grad između Čiova i kopna sastoji se od - Arbanije, Divulja, Drvenika Malog koji domaći zovu Ploča, Drvenika Velog, Mastrinke, Plana, Trogira i Žedna.

Bernie je kum Trogiraninu, a zbog mosta gužve više - nema Mostovi spajaju ljude! Što ih je više, to bolje. Gradimo mostove!

OK, ovo sad već zvuči hipijevski, no Trogiru je novi most donio spas. To nam treba.

– Ništa nije pomogao! Ma možda tek deset posto – veli jedan u centru.

– Ajde, muči. Šta pričaš, spasio nas je – odgovara mu drugi. Grad od točno 365 koraka Pričaju domaći:

– Nekad je bila gužva svaki dan, sad je samo jedan dan u tjednu, subotom. Svaka čast – vesele se.

Kad se, dakle, čovjek parkira, a to više nije problem, jer zaista za dvije minute može doći do parkirnog mjesta u Marini na Čiovu, ulazi u - grad koji je muzej na otvorenom. Arhitektura ovog mjesta je nevjerojatna. Koliko god to čovjek puta vidio, opet ga očara ljepota. Zvuči kao klišej, sladunajvo, ali zaista je ambijent iz snova.

Zgodan je podatak i da vam u Trogiru s jedne strane staroga grada do druge treba ravno 365 koraka. Ipak, postoji opasnost, grad tone. Milimetar svake godine, reći će domaći.

– Bilo bi lijepo kad bi u glavnoj ulici turisti imali što za vidjeti, kad bi mogli ući u neki fini butik, a ne samo u dućane ‘sve po devet kuna’ – žale se domaći na ‘istanbulsku’ ponudu za turiste.

Hvale ovdje restoran Kalebotu, hvale i Moniku. Kaja, bit ću ti kum! A onaj kojeg posebno hvale je - čovjek koji se zove Kaja Cicilijni. Po njegovom je djedu, također Kaji, sniman i film ‘Kaja, ubit ću te!’, no on je zgodan jer poznaje svu svjetsku elitu. Radi ovdje na rivi, vezuje brodove, pa tko god dođe, prvog vidi - Kaju.

Čak je i Bernie Ecclestone kum njegovoj djeci. Ništa čudno, obiteljski su prijatelji, a slavni šef Formule 1 kod njega dolazi i na objed. Vele u Trogiru da je Kajina supruga vrsna kuharica, a da Bernie obožava blitvu, sardele i - krumpir.