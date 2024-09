Koliko puta dnevno je normalno podrignuti? 'Možda se čini puno, ali zaista nije'

Studija iz 2020. objavljena u Springeru sugerira da je potpuno normalno podrigivati do 30 puta dnevno, piše The Sun. Na prvi pogled, ovo se može činiti kao puno. Međutim, prema gastroenterologinji Alison Schneider, podrigivanje ne mora nužno biti zabrinjavajuće. "Podrigivanje četiri puta nakon obroka smatra se normalnim," rekla je za Cleveland Clinic.

Ako uzmemo u obzir tri obroka dnevno, plus jedan ili dva međuobroka, 30 odjednom ne zvuči kao tako visok broj. No stručnjakinja za probavu upozorava da može biti razloga za zabrinutost ako toliko podrigujete da to ometa vaš svakodnevni život ili ako uz podrigivanje imate i druge simptome.

"Podrigivanje je način na koji vaše tijelo izbacuje višak plina iz želuca," rekla je dr. Schneider. "Kada gutamo hranu ili piće, ona prolazi kroz cijev zvanu jednjak u želudac," objasnila je. "Tu želučana kiselina i probavni enzimi rade na razgradnji hrane u hranjive tvari koje koristimo za energiju. Tijekom tog procesa stvara se plin." No moguće je i da tijekom jela i pića progutamo višak zraka, koji se može vratiti natrag kroz jednjak i biti oslobođen podrigivanjem.

Pijenje kroz slamku, prebrzo jedenje, pijenje gaziranih pića, žvakanje žvakaće gume ili čak nošenje zubne proteze koje ne pristaju pravilno mogu dovesti do gutanja previše plina. Vaš izbor hrane također može imati ovaj neželjeni učinak. Konzumiranje povrća koje proizvodi plin poput brokule, prokulica i kupusa može vas činiti podložnijima podrigivanju. Drugi prehrambeni proizvodi koji mogu izazvati podrigivanje uključuju mliječne proizvode i grah.

Ako mislite da podrigujete više nego što je uobičajeno, evo što bi moglo biti uzrok: probavne smetnje mogu izazvati niz simptoma nakon jela ili pijenja, poput podrigivanja. Žgaravicu – bolni osjećaj pečenja u prsima, često nakon jela; osjećaj sitosti i nadutosti; osjećaj mučnine; podrigivanje i ispuštanje vjetrova; vraćanje hrane ili tekućine gorkog okusa u usta. Možete to obično tretirati smanjenjem unosa čaja, kave, gaziranih pića i alkohola te podizanjem glave i ramena u krevetu pomoću jastuka kako bi se spriječilo podizanje želučane kiseline u grlo dok spavate. Izbjegavanje jela tri do četiri sata prije spavanja i izbjegavanje bogate, začinjene ili masne hrane također može pomoći. Gubitak kilograma može smanjiti simptome. Ali posjetite liječnika ako često imate probavne smetnje, imate jaku bol, poteškoće s gutanjem, često povraćate ili ste nehotice izgubili mnogo kilograma.

Želučani refluks je sljedeći na listi. "Ovo se događa kada se kiselina iz želuca vraća u vaš jednjak i može izazvati simptome žgaravice ili regurgitacije," rekla je dr. Schneider. Također možete imati: kašalj ili štucanje koje se stalno vraća, promukli glas, loš zadah, nadutost i osjećaj mučnine. To se može pogoršati određenom hranom i pićima - poput kave, rajčica, alkohola, čokolade i masne ili začinjene hrane - kao i pušenjem te stresom. Trebali biste se obratiti liječniku ako promjene u načinu života ili uzimanje lijekova bez recepta ne pomažu, a imate žgaravicu većinu dana.

Imati druge simptome, poput zastoja hrane u grlu, čestog povraćanja ili neobjašnjenog gubitka težine, su drugi znakovi upozorenja. Zatim, gastritis. "Ovo znači upalu sluznice želuca," rekla je dr. Schneider. "To može biti povezano s boli ili nelagodom u gornjem dijelu trbuha, osjećajem sitosti ubrzo nakon jela, mučninom, povraćanjem i gubitkom apetita." Zatražite hitan pregled kod liječnika ako: gubite apetit, osjećate sitost nakon vrlo malog obroka, nedavno ste izgubili težinu bez pokušavanja, osjećate kvrgu u trbuhu, teško ili bolno gutate i stalno povraćate.

Probavnu nelagodu i podrigivanje može uzrokovati i sindrom iritabilnog crijeva. Glavni simptomi su: bol u trbuhu ili grčevi – obično jači nakon jela i bolji nakon pražnjenja crijeva, nadutost – vaš trbuh može biti neugodno pun i napuhan, proljev – možete imati vodeni izmet i ponekad osjećati hitnu potrebu za pražnjenjem crijeva, zatvor – možete se naprezati dok vršite nuždu i osjećati da ne možete potpuno isprazniti crijeva. Podrigivanje, žgaravica i mučnina također mogu biti prisutni kao simptomi ove bolesti.

Dr. Schneider je podijelila sljedeće savjete za smanjenje količine podrigivanja: jedite i pijte polako, izbjegavajte hranu poput brokule, kupusa, graha i mliječnih proizvoda, izbjegavajte gazirana pića poput sode i piva, izbjegavajte žvakanje žvakaće gume, prestanite pušiti, krećite se nakon jela. Međutim, gastroenterologinja napominje: "Ako podrigivanje u prevelikoj mjeri ometa vaš svakodnevni život ili ako su prisutni bol ili drugi simptomi uz ovu pojavu, to može ukazivati na drugo stanje koje zahtijeva liječenje."

