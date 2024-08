Više nema tabua: Mnoge žene na TikToku progovaraju o probavnim smetnjama

Društvene mreže, osobito TikTok, preplavili su videozapisi u kojima žene sve više govore o svojim gastrointestinalnim tegobama, poput sindroma iritabilnog crijeva ili kronične nadutosti i time daju podršku svima koji u kupaonici provode više vremena nego što bi željeli. Stručnjaci smatraju da je dijeljenje takvog sadržaja dobra stvar jer može pomoći drugima da potraže pomoć za temu koja je bila tabu. Isto tako naglašavaju da su mnogi ljudi plaćeni za promicanje ponekad neprovjerenih proizvoda i te da je moguće širenje dezinformacija, piše Associated Press News.

I dalje nije jasno postoji li sveukupni porast probavnih tegoba, no neki stručnjaci taj trend pripisuju porastu tjeskobe nakon pandemije kod generacije koja je već ionako bila zabrinuta. Brojna istraživanja pokazala su da naš mozak i crijeva povezuje živčani sustav. Kada je vaš mozak tjeskoban ili se osjećate depresivno, on te signale može prenijeti u crijeva što može otežati pravilno funkcioniranje vašeg gastrointestinalnog trakta. Uzroci sindroma iritabilnog crijeva nisu poznati, no živčani sustav uvelike utječe na stanje, a stres može pogoršati simptome.

Ravnateljica psihijatrije za prehranu i način života Opće bolnice u Massachusettsu, doktorica Uma Naidoo, rekla je da posjet liječniku ovisi o razini vaše nelagode. Naidoo proučava vezu između hrane i mozga, a objasnila je da nagle promjene u navikama pražnjenja crijeva zabrinjavaju te da mogu zahtijevati daljnju procjenu. "Na primjer, netko tko zapravo nije imao problema s probavom kao dijete ili tijekom svog života, a onda odjednom otkrije vrlo ozbiljnu i značajnu promjenu u svojim navikama pražnjenja crijeva. Sve su to stvari o kojima bismo željeli da netko razgovara sa svojim liječnikom", rekla je.

Liječnika bi odmah trebali potražiti ako vidite krv u stolici, bez obzira na količinu ili stupanj učestalosti ili ako imate proljev koji traje dulje od nekoliko tjedana. Za ublažavanje probavnih bolova mogu pomoći neke prakse svjesnosti poput upravljanja stresom, meditacije i disanja mogu pomoći, rekla ja Naidoo. Osjetljivost na hranu može potaknuti simptome sindroma iritabilnog crijeva, pa prilagodba prehrane i više tjelovježbe također mogu učiniti razliku.

"Pronalaženje dobrog probiotika ili polako i postojano dodavanje probiotika i fermentirane hrane u prehranu može biti dobro. Upravljanje stresom veliki je dio ovoga. U kombinaciji s prilagodbom prehrane, to može biti vrlo moćno", zaključila je liječnica. Ipak, ako se simptomi pogoršaju ili ih nije moguće kontrolirati kod kuće, to je znak da potražite stručnu pomoć.