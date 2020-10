Koliko jezika govorite? Znanstvenici tvrde da osobe koje znaju barem dva jezika, imaju zdraviji mozak

Možda je vrijeme da se prisjetite njemačkog ili talijanskog jezika koje ste učili u srednjoj školi, jer poznavanje dva jezika može održati mozak zdravijim. Istraživanje procesa starenja mozga pokazalo je da su umirovljenici koji znaju dva jezika, Alzheimerovu bolest razvili četiri do pet godina kasnije od umirovljenika koji poznaju samo jedan jezik, kako prenosi Unilad.

Ellen Bialystok sa Sveučilišta York u Torontu, koja je provela ovo istraživanje, tvrdi da poznavanje više od jednog jezika pomaže mozgu da se ‘ponovno pokrene’.

- Što više koristite drugi jezik, to postajete bolji u njemu. To nije iznenađujuće, ali zajedno s tim, što više koristite dva jezika, vaš mozak se suptilno ponovno pokreće. Vjerujem da to ima učinak na sustav pažnje. To je zapravo bit spoznaje, znati čemu trebaš dati pažnju te blokirati ostalo - objasnila je Ellen.

Iako možda čovjekov mozak može učiniti ‘zdravijim’, Tamar Gollan s Kalifornijskog sveučilišta San Diego Alzheimer's Research Center, objasnio je činjenicu da dvojezičnost ne može spriječiti da se Alzheimerova bolest sve skupa dogodi. Budući da ne postoji poznati uzrok bolesti, ne postoji ni način kako je spriječiti.

- Dvojezičnost ne sprječava da obolite od Alzheimerove bolesti, odnosno ne sprječava da se dogodi oštećenje mozga ako imate bolest. Ono što čini je da vas tjera da i dalje funkcionirate, čak i kad imate oštećenja na mozgu - objasnio je.

Međutim, Bialystok vjeruje da, što duže govorite dva ili više jezika, na mozgu će se vidjeti više promjena.

- Što ranije počnete koristiti dva jezika, to će promjene biti veće. Što je vaše dvojezično iskustvo svakodnevno intenzivnije, to su promjene veće, tvrdi znanstvenica.

