Je li ovo najduži period u vašem životu bez omiljenog jutarnjeg espressa? Donosimo metode za sasvim solidnu zamjenu

Postoji iznenađujući broj metoda na koje možete pripremiti "espresso" iz kućne radinosti, a da pritom rukom ne dotaknete obožavanu ručicu espresso aparata. Mi ćemo vam ovdje predstaviti dvije metode za koje nam se čini da bi mogle ući u kategoriju „most likely to succeed“.

Metoda br. 1: Espresso iz Moka Express kafetijere

Ovaj pouzdani lončić za pripremu moka kave mnogima je najbolji prijatelj u kuhinji. U njemu nastaje napitak nalik espressu koji krijepi dušu i tijelo i daje vam potreban poticaj da na pravi način započnete dan. Okus koji zasigurno nije niti obična kava niti espresso pružit će vam toliko željeni osjećaj zadovoljstva.

Potrebno vam je:

Moka Express kafetijera

fino mljevena kava

čajna žličica ili kuhinjska vaga

Foto: Shutterstock

1. korak:

Pripremite dvije žličice (20-22 g) fino mljevene kave.

2. korak:

Ulijte 100 ml vode u dno moka posude. Mljevenu kavu ubacite u ugrađeni filtar i dobro protresite da se kava lijepo slagne. Čvrsto stegnite poklopac posude i stavite lončić na umjerenu vatru.

3. korak:

Strpljivo pričekajte da se kava počne dizati i pjeniti u gornjem dijelu lončića. Vruća voda će stvoriti pritisak potreban za stvaranje koncentrata kave uz malo pjene. Kada je vrh ispunjen kavu izlijte u malu šalicu i uživajte! Imajte na umu da ne postoji egzaktna uputa za pripremu moka kave pa ćete možda trebati usavršavati postupak više puta.

Metoda 2: Espresso iz French press vrča

Posuda koju većina ljubitelja kave ima kod kuće uz pravilnu će upotrebu poslužiti za pripremu kave bogatog okusa, ali ipak nećete dobiti onako koncentriranu kavu kao što je to moguće u prethodno opisanom postupku.

Potrebno vam je:

French press vrč

fino mljevena kava

čajna žličica ili kuhinjska vaga

kuhalo za vodu

Foto: Shutterstock

1. korak:

Za šalicu dobre kave trebat će vam najmanje 2 žličice fino mljevene kave. Možda mislite da je to previše, ali je potrebno da bi kava bila bogata aromom jer kod pripreme kave na ovaj način ne možete postići pjenušavost kao u prethodno opisanom postupku.

2. korak:

U kuhalu za vodu zagrijte šalicu vode na temperaturi malo nižoj od temperature vrenja. U međuvremenu ubacite kavu u French press posudu.

3. korak:

Kavu prelijte s malo vruće vode kako biste potaknuli oslobađanje aroma. Neka tako odstoji oko 30 sekundi.

4. korak:

Prelijte ostatak vode preko kave. Poklopite vrč i pustite otprilike četiri minute da kava odradi svoje.

5. korak:

Polako ali ustrajno klip potisnite do polovice visine vrča. Zatim ga podignite do vrha i ponovo prema dolje, ali ovaj put do kraja, koristeći uvijek isti pritisak. Izlijte kavu u šalicu i uživajte u trenutku blaženstva!