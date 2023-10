Je li kuhanje zapravo dobro za naše mentalno zdravlje? Evo što kažu stručnjaci

Kreativne aktivnosti poput kuhanja i pečenja izravno su povezane s povećanim osjećajem dobrobiti, prema studiji Sveučilišta Otago na Novom Zelandu iz 2016. objavljenoj u Journal of Positive Psychology. Istraživači su zamolili 658 studenata sveučilišta da vode evidenciju o svojim aktivnostima i povezanim mentalnim stanjima tijekom 13 dana. Nakon što su sudjelovali u kreativnim potragama, uobičajena aktivnost među subjektima bilo je kuhanje novih recepata, piše Huffpost. Prema srodnoj studiji, studenti su izvijestili da osjećaju više entuzijazma i pozitivnog rasta kada kuhaju nego inače, otkrili su istraživači.

“Čin kuhanja i sposobnost pripremanja hrane sam po sebi je sveti čin”, rekao je dr. Sudhir Gadh, certificirani psihijatar. “To je nešto što radite pažljivo i s fokusom. Ne radite to dok radite druge stvari i u to ulažete brigu i ljubav.” Sposobnost da se u potpunosti usredotočimo na zadatak u kojem se trebamo posvetiti detaljima, uključujući specifična mjerenja i stalni nadzor, omogućuje nam jednostavno blokiranje ometanja koja mogu uzrokovati stres i tjeskobu tijekom dana.

Naravno, karakterizacija se ne odnosi samo na kuhinju. No, postoji nešto u krajnjem rezultatu kuhanja za sebe, od aroma do boja i okusa, što može pružiti čak i više ugode nego, recimo, heklanje ili bojanje. "Smatram da što više vremena provodite kuhajući, više vremena želite provesti jedući, te ćete više cijeniti sav naporan posao koji ste obavili", rekla je Sarah Wagner, registrirana dijetetičarka Memorial Hermann Health Systema u Houstonu. "To vam pomaže da budete pažljiviji, manje vas ometa i da budete zahvalniji."

Mnogi ljudi pronalaze užitak i smirenost u pečenju, jer je vrlo taktilno i obično zaokuplja vašu punu pažnju, prvenstveno kada koristite ponavljajuće pokrete rukama”, Kimberly Lou, autorica knjige “Postati ono što ste trebali biti” rekao je za Fast Company 2019. Osim terapeutskih učinaka, stručnjaci tvrde da će konzumacija hrane koju smo sami skuhali pomoći našem tijelu da bolje funkcionira na biološkoj razini. "Kada se ne osjećate dobro i ne jedete ili jedete brzu hranu, ne hranite sustav koji od vas zahtijeva da prilagodite njegovu 'upalu' i time pogoršavate situaciju", rekao je Gadh. “Ako kuhate, hrana je općenito probavljivija i pomoći će tijelu umjesto da mu šteti'.

Wagner se složio, fokusirajući se na obrasce prehrane u odnosu na određene sastojke ili hranu. “Predlažem da jedete šareno i da unesete puno boja u svoju prehranu”, rekla je. “Kuhanje s više cjelovitih sastojaka također je važno jer bi vas to moglo navesti da koristite obiteljske recepte koji će vas povezati s vašim precima i podići dobro raspoloženje. Primijetio sam kod svojih vršnjaka i pacijenata da zdrav odnos s hranom ide puno dalje nego što bi jedan sastojak mogao utjecati na vaše raspoloženje.”

Ukratko: jedite dobro, kuhajte ono što jedete i ne fokusirajte se previše na jedno jelo. Sve je u velikoj slici. Još jedan savjet psihijatra odnosi se na sam čin jedenja. “Moramo gledati na obroke kao na sveto vrijeme i meditativni trenutak povezanosti i mira”, ustvrdio je. “Ako jedete dok gledate TV, na primjer, to delegitimizira važnost lomljenja kruha. Svaka večera trebala bi biti uz svijeće, sadržavati male količine vina i zapravo biti trenutak da se maknete od podražaja kojima ste bombardirani cijeli dan'.

