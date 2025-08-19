Naši Portali
potrošila je 500 dolara

Internetom se širi video hrane koju je Amerikanka kupila za svoju djecu: Mnogi su zgroženi i šokirani

@boymomx3_b/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
19.08.2025.
u 10:30

Dok je dio pratitelja brani tvrdeći da je “kupila ono što djeca najviše vole”, drugi smatraju da takva prehrana djeci može dugoročno naštetiti.

Internetom se nedavno proširio video u kojem jedna Amerikanka pokazuje što je kupila u trgovini za svoju obitelj, a na tu je kupovinu potrošila čak 500 dolara (oko 428 eura). Umjesto da izazove divljenje zbog količine kupljene hrane, video je pokrenuo lavinu negativnih komentara – mnogi su ostali šokirani jer gotovo da nije bilo svježeg voća, povrća ni mesa.

U papirnatim vrećicama našli su se uglavnom industrijski proizvodi: paketi tosta, kokice, keksi, čips, sokovi, pileći medaljoni, štapići od mozzarelle, nekoliko vrećica pomfrita i čak 37 smrznutih pizza. Jedina “svježija” namirnica bila je lubenica, što je dodatno naljutilo korisnike društvenih mreža.

@boymomx3_b This haul hurt my pockets but filled my pantry on up 😅 #fyp #foryoupage #groceryhaul #groceryshopping #bulkgroceryshopping ♬ original sound - boymomx3_B

“Kako uopće funkcioniraju ovako? To je 99% prerađena hrana. Djeca će večerati žitarice i pizzu svaki dan”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “37 pizza? To je više nego što prosječna osoba pojede u godinu dana!”. 

U videu je riječ o 37-godišnjoj majci trojice sinova koja na TikToku objavljuje pod imenom @boymomx3_b. Njezin sadržaj uglavnom prikazuje obiteljski život, brigu o djeci i kratke skečeve iz svakodnevice. Prati je više od 42 tisuće ljudi, a neki od njezinih videa imaju i preko pet milijuna pregleda.

Ipak, upravo su snimke kupovine hrane izazvale najveću pozornost. Dok je dio pratitelja brani tvrdeći da je “kupila ono što djeca najviše vole”, drugi smatraju da takva prehrana djeci može dugoročno naštetiti.

@boymomx3_b Why do groceries have to cost so much 😩 😅 #fyp #foryoupage #groceryshopping #groceryhaul #samsclub #foodlion #pigglywiggly #walmart ♬ original sound - boymomx3_B

Ova rasprava otvorila je ponovno pitanje prehrambenih navika u SAD-u. Statistike pokazuju da više od 50% kalorija koje Amerikanci unose dolazi iz ultraprerađene hrane – gaziranih pića, grickalica, gotovih obroka i slastica. Djeca i tinejdžeri pritom prednjače u potrošnji.

S druge strane, istraživanja Pew Research centra pokazuju da većina Amerikanaca ipak kuha kod kuće barem nekoliko puta tjedno. Regionalne kuhinje (poput cajunske, teksaške ili kalifornijske) i dalje igraju važnu ulogu, a trendovi zdrave prehrane i organskih namirnica posljednjih godina rastu. Međutim, pristupačnost fast fooda i visoka cijena svježih proizvoda u mnogim područjima čine brzu hranu praktičnijim izborom za brojne obitelji.

@boymomx3_b Nana be looking out for them kids 🤣🩷🥰 #fyp #foryoupage #groceryhaul #groceries #nana #nanalookingoutforherbabies ♬ original sound - boymomx3_B
