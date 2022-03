'Imala sam aferu sa zauzetim muškarcem, trebam li reći njegovoj djevojci da ju vara?'

– Prije nekoliko mjeseci upoznala sam muškarca na internetu i stvari su se jako brzo razvile među nama. Imali smo jaku seksualnu kemiju i na drugom smo spoju spavali zajedno. Nisam mogla vjerovati svojoj sreći, a nisam ni trebala jer sam nedavno saznala da ima dugogodišnju partnericu i dijete – napisala je jedna žena za Mirror.

Osjeća se tako loše zbog ovoga jer je njegov profil za upoznavanje rekao da je samac, a on joj je to i rekao. Zapravo, izmislio je cijelu priču o svojoj bivšoj i zašto su se razišli, ali sve su to bile totalne laži.

– Odmah sam završila našu vezu i jako mi je drago što jesam jer mu nije bilo ni najmanje žao niti se kajao. Ljuta sam na njega jer me je doveo u zabludu, ali također smatram da bi njegov partner trebao znati što radi. Ne poznajem je, ali znam njeno ime i vjerojatno bih je mogla pronaći na društvenim mrežama. Trebam li joj reći istinu? – pitala je stručnjakinju.

– Mislim da bi vam trebalo biti jako drago što ste izašli iz ove veze. I ne biste se trebali osjećati krivom jer vam je lagao i niste imali pojma da ima partnera i dijete. Što se tiče njegove partnerice, sigurna sam da niste prva žena s kojom je prevario i vjerojatno nećete biti posljednja. Da ste dobre prijateljice, onda bih vas savjetovala da joj priznate, ali ljuti ste jer ste izigrani, pa samo želite njemu napraviti isto. Naučite iz ovoga i krenite dalje – odgovorila joj je Coleen Nolan.

