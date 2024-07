Godišnji odmor može vam produžiti život, a to je samo jedan od razloga zašto ga ne preskakati

Svakom je od nas s vremena na vrijeme potreban predah. Brojna su istraživanja potvrdila kako odmor povećava kreativnost, povoljno utječe na odnose unutar obitelji, čini nas produktivnijima i druželjubivijima. S druge strane, ako predugo radimo bez odmora, bit ćemo umorni, skloni pravljenju grešaka, mrzovoljni i neraspoloženi. Stoga nam se nikad ne bi smjelo dogoditi da preskočimo godišnji odmor. Kako prenosi Yahoo, ovo je sedam konkretnih razloga zbog kojih bismo redovito trebali na godišnji.

Opustite se, makar ostali kod kuće: Godišnji odmor za većinu podrazumijeva putovanje, no to ne mora biti tako. Odmoriti se i opustiti možete i kod kuće. Štoviše, neki stručnjaci smatraju kako takav odmor može biti i povoljniji za vas i vaš organizam jer se nećete živcirati zbog potencijalnih troškova putovanja i sl. Ponekad je dovoljno da se na odmoru maknemo od uobičajene rutine i obrazaca stresa koji nam narušavaju zdravlje. Čitanje knjige, slušanje glazbe ili upijanje sunca u vlastitom dvorištu također može biti savršen odmor i opuštanje.

Produžit ćete život: Stručnjaci tvrde kako redovno korištenje godišnjeg odmora, ne samo da poboljšava fizičko i mentalno blagostanje, već može i produžiti život. Studije su pokazale da redovno odmaranje smanjuje ukupni rizik od smrti za 20 posto, a rizik od srčanih bolesti za čak 30 posto. S druge strane, kada izlažemo tijelo i mozak konstantnom stresu, dolazi do opterećenja važnih organa, posebice ako radimo prekovremeno.

Bit ćete sretniji i manje pod stresom: I ovo su potvrdila ispitivanja. Ljudi koji koriste godišnji odmor sretniji su te manje skloni depresiji i anksioznosti. Pokazalo se kako je godišnji odmor efikasan način za smanjenje stresa, čak i ako ne otkrivate nove destinacije već se odmarate u dobro poznatoj sredini.

Konačno ćete se naspavati: Jedna od tri odrasle osobe ne spava dovoljno, a nedostatak sna može dovesti do smanjenja mentalnih sposobnosti, smanjene produktivnosti, povreda i dr. Imajući na umu tu činjenicu, mnogi hotelijeri i iznajmljivači klijentima nude smještaj s uvjetima idealnima za dobar san – sobe s teškim zavjesama i idealnom temperaturom i sl. No, ne trebate u skupo odmaralište da biste se naspavali, to možete učiniti i na odmoru kod kuće.

Povećat ćete šanse za povišicu: Nakon dobrog i kvalitetnog odmora na poslu ćete biti motiviraniji i učinkovitiji, a neka su istraživanja pokazala kako u mnogim tvrtkama to rezultira i većom plaćom. Istraživači The U.S. Travel Associationa i Project: Time Offa izračunali su da Amerikanci koji uzimaju 11 ili više dana odmora godišnje imaju 30 posto veće šanse za povišicu.

Bit ćete kreativniji: Uzmite pauzu, očistite um i povećajte svoju kreativnost. Stručnjaci kažu kako nam godišnji odmor omogućava da se udaljimo od onoga što radimo, steknemo drugačiju perspektivu i time poboljšamo svoju kreativnost. Osim toga, novo okruženje često rađa nove ideje i inspirira na nove projekte.

Imat ćete bolje odnose s drugima: Odmori mogu ojačati veze sa prijateljima i obitelji. Bilo da su romantične ili prijateljske prirode, zajednička iskustva i stvaranje uspomena na odmorima zbližava ljude.

