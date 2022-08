Dvaput je iz Šanjolske odletio u Veliku Britaniju na prvi spoj: 'Nisu se ni pojavile'

Nakon što je online upoznao djevojku koja mu se svidjela i zadnjih nekoliko mjeseci s njom svakodnevno telefonom pričao do ranojutarnjih sati, Britanac koji živi u Španjolskoj David Stevenson (32), imao je velike nade za njihov prvi 'pravi' spoj. Zato mu, samo da ju upozna, nije bilo teško prošli mjesec preletjeti 1.300 kilometara od Španjolske do Velike Britanije gdje se par dogovorio, no ona se nije pojavila.

Iako bi mnogi potonuli, odlučni se David vratio kući i isti se dan ponovno ulogirao na stranicu za traženje partnera, a ubrzo se počeo dopisivati s drugom ženom, također Britankom; i bez obzira na nedavno loše iskustvo nakon par tjedana je odlučio ponovno sjesti na avion i odletjeti na Otok.

Nažalost, opet, nije bilo mu suđeno. Kad je sletio u zračnu luku u Bristolu, žena s kojom je dogovorio spoj je otkazala tvrdeći da je oboljela od Covida. Ipak, David joj, kaže, ne vjeruje.

Na svojoj snimci koju je objavio na TikTok-u već mrzovoljni David sjedi u zračnoj luci u Bristolu i otkriva kako je ponovno 'izvisio'.

- Već prije sam upoznao tu djevojku, prije nekih mjesec dana smo bili na par spojeva, ali onda sam morao u Španjolsku - ispričao je.

"Teško je izlaziti na spojeve kad živiš u drugoj zemlji ali ja sam spreman uložiti trud, no prestala mi se javljati na pozive" - ispričao je 'pokisli' David.

Prestala mu se, kaže, javljati i odgovarati na poruke čim je sletio na britansko tlo i ništa.

"Kakvo razočaranje. Uložiš sate i sate; od telefonskih poziva, poruka. I onda se ne pojave - požalio se dodavši kako 'dan ima samo 24 sata, a on je na obje tjednima trošio veći dio dana, svjestan da je u ranjivoj poziciji, no ne očekujući da će mu se ovo dogoditi'.

Prisjećajući se drugog katastrofalnog spoja, David priča: 'Ujutro sam joj poslao poruku da sam stigao na aerodrom u Barceloni. Nisam dobio odgovor, a ipak sam uskočio u avion.'

- Kad sam izašao iz aviona, video koji sam snimio o ghostanju postao je viralan i mislim da ga je vidjela. Ubrzo mi je poslala poruku da ima Covid, da je potpuno krivi trenutak za spoj i da joj je jako žao. Apsolutno joj ne vjerujem... - rekao je.

Ipak, nije sve izgubljeno jer je, nakon videa u kojima pokisli David priča kako je izvisio počeo dobivati poruke od slobodnih žena koje mu pišu da žele izaći s njim; i da će se sigurno pojaviti, piše Mirror.

- Otprilike dva sata nakon objave na TikToku javila mi se djevojka koja radi u baru u Exeteru i pozvala me sutra na tulum na kojem će biti puno slobodnih žena. Ne znam nikog tamo ali...zašto ne? - pohvalio se David dodavši da je sad 'zatrpan porukama pa se još nada da će pronaći ljubav'

A tiktokeri, naravno, nestrpljivo čekaju da saznaju kako je prošao tulum. I je li David dogovorio još koji spoj.

