Doktorica za snove otkriva: Ponekad sanjamo što i naši najbliži, a ovo su najčešći snovi

U prvom snu kojeg se sjećam, kada sam imala pet godina, sanjala sam da me progoni zla vještica, da trčim oko strašnog dvorca i očajnički se skrivam od njezinog bijesa. Ujutro sam prepričala svoj san mlađoj sestri, koja je imala jedva četiri godine, a ona mi je rekla da je sanjala isti san, ispričala je za BusinessInsider Kelly Sullivan Walden, autorica više knjiga o snovima, koju zovu i 'doktoricom za snove'. Sullivan Walden je pojasnila kako se većina djece jako dobro sjeća svojih snova, no to sjećanje blijedi nakon ulaska u pubertet.

'Kod mene to nije bio slučaj jer smo mlađa sestra i ja doživljavale tzv. tandemsko sanjanje. Često bismo završile u istom snu, o čemu bismo razgovarale drugoga jutra tijekom doručka. Na taj način smo duže čuvale sjećanje na snove', kazala je Walden. Dodala je kako je dokazano da ljudi svake noći sanjaju između tri i devet različitih snova, a otkrila je i što većina ljudi najčešće sanja. Iako nitko osim osobe koja je usnula san ne može znati što točno on znači, ipak postoje neka tumačenja koja mogu olakšati to razumijevanje.

Biti progonjen: Izbjegavate li razmišljati o neugodnim osjećajima ili određenim dijelovima svoje osobnosti koje ne smatrate dobrima? San o tome da vas netko progoni zapravo poručuje kako niti jedan dio vaše osobnosti nije nevrijedan. Naprotiv, svaki dio je važan i može vam pomoći da postanete snažnija osoba.

Padanje: Snovi o padanju simboliziraju osjećaj gubitka kontrole, nesigurnosti, osjećaja preplavljenosti ili nedostatka samopouzdanja. Možda sami sebe osuđujete jer ste neuspješni u pokušaju ostvarenja nekog svog cilja, bojite se da ćete izgubiti korak te osjećate da gubite tlo pod nogama. Moguće je i da prolazite kroz određenu životnu promjenu, zbog čega se osjećate nesigurno.

Povratak u školu: Snovi da ste se vratili u školu, da ste zaboravili kombinaciju za otvaranje školskog ormarića ili da imate važan test, mogu značiti da ste u fazi učenja i to je svojevrsni 'test' vaše hrabrosti. Ovakav san može vas podsjetiti i na situaciju kad ste prvi put osjetili pritisak zbog ocjenjivanja. San vam poručuje da se oslobodite tereta nesigurnosti i pripremite se za sretniju budućnost.

Bolesni zubi: Snovi o ispadanju ili pokvarenim zubima često se odnose na vaše probleme vezane uz u komunikaciju ili predstavljaju nesigurnost vezanu uz egzistencijalna pitanja, poput financijske situacije. Zapitajte se jeste li se ustručavali izraziti u situacijama u kojima je bilo važno pokazati zube. Ovaj san možete shvatiti kao poruku da pokušate popraviti komunikaciju u određenim situacijama.

Letenje: San o letenju vam omogućuje da osjećaj slobode od fizičkih stega i ograničenja. Ovakvi snovi vam pomažu da osjetite širinu svojih krila, kako biste mogli bolje iskoristiti svoj kreativni i duhovni potencijal. Smatrajte ovaj san nagradom i porukom da ste na dobrom putu; to je ohrabrenje da nastavite raditi ono što radite, kako biste slobodnije kročili kroz život.

