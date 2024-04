Psiholog otkriva: Evo što vaši snovi i noćne more zapravo znače

Bilo da se radi o nevjerojatno realističnim vizijama o ispadanju zuba ili partnerskom prevarom s kolegom s posla za kojeg su inzistirali da ne trebamo brinuti, svi mi imamo čudne snove za koje se čini da ne možemo pronaći smisao. Pa, sada je vrhunski stručnjak podijelio fascinantan uvid u to zašto možemo imati tako živopisna iskustva tijekom sna, piše Daily Mail.

Profesor Mark Blagrove, direktor Laboratorija za spavanje Sveučilišta Swansea, smatra da je razlog zašto naši snovi mogu biti tako 'složeni', natrpani 'likovima, emocijama i zapletima' taj što su dizajnirani da ih podijelimo s drugima. Neki psiholozi umjesto toga vjeruju da su snovi samo način na koji mozak obrađuje sjećanja, razumijevanje emocija i procesuiranje argumenata.

Drugi kažu da ne postoji apsolutno ništa iza naših vizija, tvrdeći da su one samo besmislena hrpa misli. 'Postoje mnoge rasprave o tome zašto sanjamo', rekao je profesor Blagrove, 'No većina će istraživača prihvatiti da su snovi smisleni i da se odnose na budni život pojedinca, čak i ako je to na metaforički način. Oni ne kopiraju budni život, već često pružaju zaplete ili scene u određenoj mjeri povezane s budnim životom osobe’.

Iako mnogi snovi imaju 'izmišljene' scene, većina ljudi se obično može povezati s emocijama koje proživljavaju. Ali, zašto? Jedno objašnjenje potječe iz evolucijske teorije da postoji virtualna stvarnost koja se odvija u našim umovima dok se prebacujemo u krevetu i vježbamo svladavanje prijetnji.

Profesor Blagrove je rekao: 'Sanjamo prijetnje koje nam se događaju. Mi simuliramo ove prijetnje koje se događaju u našim snovima, kako bismo vježbali prevladavanja tih prijetnji’. Ponekad te prijetnje nisu fizičke, već psihičke, koje ciljaju na naše samopouzdanje, tjerajući nas da procesuiramo argumente i načine da uzvratimo.

Također se smatra da snovi pomažu u konsolidaciji naših sjećanja i čine ih trajnijim, rekao je profesor Blagrove. Taj bi proces, neki vjeruju, mogao izazvati takve lucidne snove. 'U snu konsolidiramo svoja sjećanja i emocionalna sjećanja i činimo ih trajnijim te ih također povezujemo s prethodnim sjećanjima u našem dugoročnom pamćenju', kaže.

'Jedna teorija kaže da dok mozak to radi, mi zapravo doživljavamo konsolidaciju, a iskustvo konsolidacije je naš san’, dodaje. No, ne slažu se svi znanstvenici s tim. 'Također postoji teorija koju se mnogi znanstvenici drže, a to je da su snovi epifenomenalni i da se jednostavno pojavljuju', rekao je profesor Blagrove.

'Tijekom budnog života događa nam se sanjarenje, koje ima funkciju jer možemo pratiti svoje snove i nadograđivati ​​ih te razmišljati o njima, a teorija samo kaže da se sposobnost obrade prenosi u naš san. Ali, to nema svrhu, jednostavno ga se evolucija nije riješila’, dodaje.

Profesor Blagrove vjeruje da je dijeljenje snova s ​​drugima način na koji žanjemo prednosti naših životnih vizija. To je zato što dijeljenje snova daje nekome uvid u život sanjara i pomaže u izgradnji veza, rekao je.

'Možda se funkcija snova ne događa dok spavamo', kaže, ‘Umjesto toga, ono što se dogodilo je da su snovi evoluirali i sadržaj snova je evoluirao tako da kad pričamo snove drugim ljudima, u tom trenutku se otkrivate drugim ljudima. Razlog zašto su snovi tako složeni i imaju ove likove i emocije i zaplete i scene i scenarije je taj što je ta složenost potrebna kako bi se osoba mogla metaforički izraziti drugim ljudima’.

On sugerira da, budući da je umjetnost pripovijedanja kod ljudi bila povijesno važna, čin sanjanja služi u tu svrhu. Jedan eksperiment koji je vodio profesor Blagrove, objavljen u Frontiersu 2019., uključivao je ljude koji su drugima ispričali svoje snove. Otkriveno je da slušanje i pričanje snova povećava empatiju.

No, ne iznenađuje, ova korist od sanjanja moguća je samo ako se sna možete sjetiti. Iako je svako spavanje važno, REM spavanje je osobito važno jer ima ulogu u sanjanju, pamćenju i emocionalnoj obradi. Većina naših snova odvija se tijekom ove faze (koja čini otprilike četvrtinu našeg sna) i obično su živopisniji.

Također je veća vjerojatnost da ćete se sjetiti sna ako se probudite tijekom REM faze. Ako ostanete spavati tijekom tog ciklusa, snovi naizgled samo 'nestanu' i nemaju dugotrajan učinak, rekao je profesor Blagrove. Objašnjava da neki psiholozi vjeruju da su snovi prije vašeg REM ciklusa samo priprema za posljednji noćni san.

'Ostali snovi koji se javljaju tijekom noći i tijekom kojih možemo spavati, samo su dio vježbanja te funkcije i pripreme za veliki dugi san koji se dogodi na kraju noći', rekao je profesor Blagrove. Također je uobičajeno da se ljudi sjećaju noćnih mora dok se tijekom njih bude.

Opisujući noćnu moru kao 'mučan san s negativnim emocijama', profesor Blagrove objašnjava da neki stručnjaci vjeruju da su noćne more način na koji mozak prevladava strahove i prijetnje te su zapravo funkcionalnije od snova. Primjer za to je ako je netko proživio traumatičan događaj kao što je potres, vjerojatnije je da će imati noćne more o tome nego ljudi koji ga nisu doživjeli.

Ali, drugi kažu da su noćne more neuspjeh u funkciji sna.Kada imate san i obrađujete sjećanja i emocije, a onda umjesto toga imate noćnu moru, to je 'događaj kvara te funkcije', rekao je,'Pokušavate obraditi nešto što je toliko uznemirujuće da vas je probudilo'.

Iako su svačiji snovi različiti, postoje neki koje mnogi dožive, a koji bi mogle imati suptilno značenje iza sebe...

Ispadanje zuba: Ovo je jedan od najčešćih snova. Sigmund Freud je vjerovao da snovi na ovu temu imaju seksualnu osnovu. Drugi smatraju da to znači da ste zabrinuti zbog starenja ili nečeg drugog. No, stručnjaci misle da to može biti uzrokovano i napetosti u zubima, desnima i čeljusti tijekom spavanja.

Seks i prevara: Više od 70 posto ljudi doživljava snove o seksu, prema Zakladi za spavanje. Neka istraživanja pokazuju da bi to moglo biti povezano s niskom razinom intimnosti ili ljubomore u vezi.

Prirodne katastrofe: Snovi o prirodnim katastrofama, o poplavama, požarima, potresima ili apokaliptičnoj viziji mogu značiti da osjećate nedostatak kontrole u svom životu. Neki stručnjaci teoretiziraju da voda predstavlja suze ili strah, vatru frustracije ili ljutnje i oluju osjećaja svladanosti ili zbunjenosti. Ne iznenađuje da takve vizije također mogu biti noćne more koje ljudi doživljavaju nakon što su proživjeli traumatične događaje.

Padanje: Osjećaj padanja kroz zrak dok sanjate je čest. Ljudi se često osjećaju kao da padaju prije nego što dožive hipnički trzaj. To je nehotično posrtanje koje vas može probuditi. Nagađa se da to može ukazivati ​​na to da osjećate da nemate kontrolu nad svojim osobnim životom.

Biti progonjen: Sanjati da vas progone može biti znak da se osjećate ugroženo ili da očajnički želite pobjeći od nečega u svom budnom životu, ili barem tako kaže teorija. Klinička i kognitivna hipnoterapeutkinja Sarah Bick kaže da otkrivanje tko ili što vas progoni može otkriti značenje sna ili što vam uzrokuje ovu tjeskobu. Ako se radi o osobi, mogli biste bježati od dijela sebe, dok ako je u pitanju zvijer, mogli biste bježati od svog instinkta ili prave prirode.

Osjećaj kao da ne možete govoriti: Nemogućnost govora tijekom sna može biti posljedica paralize sna. Ali, to također može biti znak da imate nisko samopouzdanje ili da patite od sindroma lažnjaka u svom budnom životu, kaže Dipti Tait, psihoterapeut i hipnoterapeut specijaliziran za spavanje.

Vaš auto je izvan kontrole: Ako doživite snove u kojima je vaša vožnja van kontrole, čak i ako ne vozite, to bi moglo značiti da se osjećate izvan kontrole. Stručnjaci kažu da bi to mogao biti znak da osjećate da biste mogli izgorjeti ili da niste sigurni u budućnost.

Biti gol: Ako ste u snu goli, to može biti znak da osjećate da se vaša nesigurnost otkriva. To također može ukazivati ​​na strah od razotkrivanja ako predstavljate lažnu sliku o svom svakodnevnom životu. Ali, neki stručnjaci kažu da biti gol u snu također može značiti da se osjećate slobodnima biti ono što jeste.

