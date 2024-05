Imate noćne more? One bi mogle signalizirati početak ovih kroničnih bolesti

Noćne su more intenzivne i često zastrašujuće, a mogu vas ostaviti potpuno izbezumljene. Noćne more i ''dnevne more'', halucinacije poput snova koje se pojavljuju kad smo budni, mogu biti malo poznati znakovi početka lupusa i drugih sistemskih autoimunih bolesti poput reumatoidnog artritisa, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu eClinicalMedicine, piše CNN.

Takvi neuobičajeni simptomi također mogu biti signal da će se utvrđena bolest intenzivno pogoršati ili ''razbuktati'' i zahtijevati liječenje, rekla je glavna autorica studije Melanie Sloan, istraživačica na odjelu za javno zdravstvo i primarnu zdravstvenu zaštitu na Sveučilištu u Cambridgeu. ''Ovo je osobito slučaj kod bolesti kao što je lupus, za koju je dobro poznato da zahvaća više organa uključujući mozak, ali smo također pronašli ove obrasce simptoma u drugim reumatološkim bolestima, kao što su reumatoidni artritis, Sjogrenov sindrom i sistemska skleroza.''

Lupus je dugotrajna bolest u kojoj tjelesni imunološki sustav napada zdravo tkivo i prouzročuje upalu i bol u bilo kojem dijelu tijela, uključujući krvne stanice, mozak, srce, zglobove i mišiće, bubrege, jetru i pluća. ''Kognitivni problemi i mnogi od ovih drugih neuropsihijatrijskih simptoma koje smo proučavali mogu imati veliki utjecaj na ljudske živote, sposobnost za rad, druženje i samo na to da imaju koliko god je moguće normalan život'', rekla je. ''Ovi su simptomi često nevidljivi i trenutačno ih je nemoguće testirati, ali to ih ne bi trebalo učiniti manje važnima za razmatranje u liječenju.''

Jennifer Mundt, asistentica profesora medicine spavanja, psihijatrije i bihevioralnih znanosti na Medicinskom fakultetu Feinberg Sveučilišta Northwestern, koja nije bila uključena u studiju, rekla je da je zadovoljna što se studija fokusirala na noćne more. ''Iako su noćne more vrlo uznemirujući problem u mnogim medicinskim i psihijatrijskim stanjima, rijetko se na njih usmjerava pozornost, osim u kontekstu PTSP-a (posttraumatskog stresnog sindroma)'', kaže Mundt.

''Nedavna studija pokazala je da 18% ljudi s dugotrajnim COVID-om ima česte noćne more, a to je u usporedbi s općom populacijskom prevalencijom oko 5%'', dodaje. "Poslušati pacijenta je ključno kako bi istraživanje i klinička skrb mogli biti vođeni onim što je najvažnije upravo za pacijente."

Iako su istraživanja na tom području prilično nova, studija iz ožujka 2019. pokazala je da pacijenti s upalnim artritisom i drugim autoimunim i upalnim bolestima također imaju noćne more i druge poremećaje REM faze spavanja, poput paralize sna. REM je skraćenica za brzo kretanje očiju, fazu sna u kojoj ljudi sanjaju, a informacije i iskustva se konsolidiraju i pohranjuju u pamćenje.

Nova studija ispitala je 400 liječnika i 676 ljudi koji žive s lupusom, a također je provela detaljne intervjue s 50 kliničara i 69 ljudi koji žive sa sustavnim autoimunim reumatskim bolestima, uključujući lupus. Istraživači su otkrili da 3 od 5 pacijenata s lupusom i 1 od 3 bolesnika s drugim bolestima povezanim s reumatologijom imaju sve živopisnije i uznemirujuće noćne more neposredno prije halucinacija. Te su noćne more često uključivale pad ili napad, zarobljavanje, gnječenje ili počinjenje ubojstva.

Sistemske autoimune bolesti često imaju niz simptoma, zvanih prodromi, koji se pojavljuju kao znakovi iznenadnog i moguće opasnog pogoršanja stanja. Kod lupusa, na primjer, glavobolje, pojačan umor, bolni, otečeni zglobovi, osip, vrtoglavica i groznica bez infekcije dobro su poznati znakovi izbijanja bolesti.

Prepoznavanje ovih znakova upozorenja je važno, rekla je Sloan, jer oni omogućuju ''ranije otkrivanje, a time i liječenje pogoršanja, od kojih neki mogu oštetiti organe čak i kobno kod pacijenata s lupusom''. Međutim, jedinstveni simptomi upozorenja poput noćnih i dnevnih mora nisu u dijagnostičkim kriterijima za lupus ili druge bolesti. Studija je pokazala da liječnici rijetko pitaju o takvim iskustvima, a pacijenti često izbjegavaju razgovarati o njima sa svojim liječnicima.

"Snažno potičemo više liječnika da se raspituju o noćnim morama i drugim neuropsihijatrijskim simptomima — za koje se smatra da su neobični, ali zapravo vrlo česti u sustavnoj autoimunosti — kako bi nam pomogli da ranije otkrijemo napade bolesti", rekao je autor studije David D'Cruz, reumatolog konzultant u Guy's Hospital i Kings College London.

Na prvi pogled, imalo bi smisla kad bi se takve neurološke manifestacije poput noćnih mora pojavile ako autoimuna bolest utječe na mozak, što lupus često čini, ali to nije ono što je studija otkrila. "Zanimljivo je da smo otkrili da su pacijenti s lupusom kojima su zahvaćeni drugi organi osim mozga, kao što su bubrezi ili pluća, često prijavili niz neuropsihijatrijskih simptoma koji su doveli do bubrežnog/plućnog pogoršanja", rekla je Sloan.

''Ovo sugerira da praćenje ovih simptoma – poput noćnih mora i promjena raspoloženja – kao i uobičajenih osipa i proteina u urinu (zbog upale u bubrezima) i drugoga može pomoći u ranijem otkrivanju pogoršanja kod mnogih pacijenata, a ne samo kod onih kod kojih je zahvaćen mozak'', dodala je.

''Međutim, nema razloga da ljudi s povremenim noćnim morama ili dnevnim snovima budu zabrinuti jer možda imaju upalnu autoimunu bolest'', rekao je stručnjak za poremećaje spavanja dr. Carlos Schenck, profesor i viši psihijatar u Hennepin County Medical Center na Sveučilištu Minnesota.

''Ova bi studija mogla alarmirati širu javnost da povjeruje ili da se zabrine oko toga imaju li lupus ili srodni autoimuni poremećaj ako imaju noćne more ili halucinacije, a to je ono što liječnici nazivaju 'nespecifičnim simptomima', što znači da se različita stanja (medicinska i psihijatrijska) mogu manifestirati ovim simptomima'', rekao je Schenck. ''Doista je sasvim normalno imati povremene noćne more, pa čak i dnevne more ili halucinacije, koje su također češće nego što mislimo'', dodala je Sloan.

Međutim, ako su one intenzivne, uznemirujuće i javljaju se oko drugih simptoma kao što su ekstremni umor, glavobolje i drugi znakovi autoimunih poremećaja, o njima treba razgovarati s liječnikom’, rekla je Sloan.

''Ljudi se ne bi trebali bojati ili sramiti govoriti o ovim simptomima'', kaže. ''U nekim slučajevima ranije prijavljivanje ovih simptoma, čak i ako se čine čudni i nepovezani, može dovesti do toga da liječnik bude u mogućnosti 'spojiti točkice' kako bi dijagnosticirao autoimunu bolest’.''

