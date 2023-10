Djevojka se požalila: 'Dečko u zadnje vrijeme odbija seks i ne želi mi reći u čemu je problem'

S dečkom sam u vezi pet godina i u zadnje mu vrijeme nikada nije do seksa, no on to ne vidi kao problem, napisala je žena anonimno terapeutkinji i Metro kolumnistici Em Clarkson. Do nedavno im je, kaže, seksualni život bio dobar i redovit i uvijek je on bio taj koji inicira seks, no u zadnje vrijeme ne pokazuje nikakvu želju. "Kada pokušam s njim pričati o tome, kaže mi da ne postoji nikakav razlog i da je to samo faza, no meni se čini da ta 'faza' već predugo traje. Osim toga, brinu me uobičajena pitanja poput toga jesam li mu još privlačna i je li problem u meni", napisala je. Terapeutkinja Clarkson kaže da smo odrasli u uvjerenju da su muškarci jednostavno stvoreni za seks i da ga uvijek žele još, a uvijek slušamo samo o ženama kojima nije do seksa i koje glume glavobolju da bi ga izbjegle. "Rijetko kad čujete da muškarac glumi da spava da ga žena ne bi dirala kada dođe u krevet", kaže ona.

Muški libido je cijenjen zbog navodne stalne nezasitne potrebe za seksom, no u stvarnosti to nije uvijek tako i većina parova u nekom trenutku iskusi neusklađenost libida. "Prvi je korak komunikacija", kaže Clarkson. "Ako mislite da se ne seksate dovoljno, morate to reći partneru. Možda trebate istražiti kako oboje doživljavate intimnost, a tada ćete pronaći način da se ponovno povežete na način koji oboje želite", kaže terapeutkinja.

Isto tako, razlog zašto muškarac ne želi seks može biti fiziološki poput niske razine testosterona. "Je li depresivan, pod stresom ili tjeskoban, čak i ako to ne priznaje? Možda se pak više ne osjeća privlačno ili seksi". U konačnici, kaže, seks nije ključ sretne veze i unatoč tome što nam društvo govori, možete imati sretnu i potpunu vezu bez redovitog odnosa; ali ne ako to nije ono što želite.

"Ako ipak ne riješite problem, nakon što uklonite mogućnost da je razlog niskog libida fiziološke prirode, najbolje je da zajedno posjetite terapeuta koji će vam pomoći da otvoreno komunicirate i zajedno dokučite tko što od vas dvoje želi u krevetu i što vas koči da imate seksualni život kakav biste htjeli", kaže.

