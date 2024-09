Bratova djevojka je tražila da kćeri promijeni ime: 'Nazvala me bezobzirnom kravom'

Jeste li se i vi susreli s različitim problemima kada ste birali ime za svoje dijete? Vjerojatno će uvijek postojati barem jedna osoba u obitelji kojoj se ime neće svidjeti, a u ovoj priči to je bila bratova djevojka. Naime, žena (27) je drugom tromjesečju trudnoće te su ona i suprug (27) odlučili svoju kćer nazvati po njegovoj pokojnoj baki, piše Mirror.

"Isprva smo oklijevali javno objaviti ime jer znam da može doći do nesuglasica. Neću lagati da je to prilično osnovno ime i ime koje mi se oduvijek sviđalo pa smo ga prihvatili", napisala je 27-godišnjakinja na Redditu. No čim su obitelji otkrili ime, njezina šogorica je "poludjela" i naredila joj da ga promijeni.

"Moj brat (34) i njegova djevojka (28) zajedno su osam mjeseci i moj brat je priznao da se odnos već počeo 'klimati' i da razmišlja o tome da je ostavi. Djevojka je izjavila da je to ime njezine pokojne kćeri koju je imala s drugim muškarcem, a ne mojim bratom, tako da nisam imala pojma. Moj brat nas je samo obavijestio da joj je kći umrla prošle godine i da budemo oprezni s tim temama oko nje, ali ime nikada nije spomenuto", objasnila je autorica.

VEZANI ČLANCI:

Djevojka je odmah zahtijevala da supružnici promijene ime te je rekla da bebi neće biti svejedno. "Objasnila sam joj da je to ime u čast muževljeve pokojne bake i da nosi pravo značenje te da ga nismo htjeli promijeniti. Djevojka je inzistirala da neće čuti ime svoje kćeri, pogotovo ne na drugom djetetu", objasnila je žena.

Iako razumije razloge svoje šogorice, ne želi promijeniti ime jer bi njezin brat ionako uskoro mogao prekinuti s djevojkom. "Razumijem da je njoj teško, ali to ime ima značenje za nas, i da budem iskrena, da je ona zaista dio moje obitelji, možda bih i razmislila", napisala je. Ponudila je i da smisle nadimak za dijete koji će koristiti kada šogorica bude u blizini, no ona je to odbila.

"Rekla je da briga čija je baka mrtva, ali da je njena kći je još imala cijeli život ispred sebe, i nazvala me bezobzirnom kravom", dodala je žena. Nakon toga je njezin brat na licu mjesta prekinuo s partnericom. Međutim, prijatelji buduće mame kažu da je pretjerala, stoga je odlučila ispričati svoju priču na Redditu.

"Razumijem zašto je uzrujana, ali ne može to zahtijevati od vas. Ako joj niste dovoljno bliski da znate ime njezine pokojne kćeri, onda ti ona ne može govoriti što da radiš", napisao je jedan korisnik. "Bila bi druga priča da je ime njezine kćeri jedinstveno ime i da ste se za njega odlučili tek nakon što ste ga čuli od nje. Ali to ovdje nije sasvim slučaj. Izgubio sam svoje prvo dijete kad je imala sedam mjeseci", podijelio je svoju priču drugi korisnik.

"Bio sam osjetljiv na obitelj koja koristi njezino ime, ali nikad ništa nisam zahtijevao. Nitko nema vlasništvo nad imenom. Imam rođakinju koja je to ime dala svojoj kćeri kao srednje ime i pitala me. Naravno da sam dao svoj blagoslov. Niste poznavali njezinu kćer, vi niste obitelj. Osobno ne mislim da ste učinili nešto loše", obrazložio je.

GALERIJA: Njima se baš i ne radi: Ovo su najljeniji horoskopski znakovi

Treći korisnik smatra da ime nema nikakve veze s njom, osim što je slučajno ime njezine mrtve kćeri. "Ime ima drugo značenje za vas, pa ga zadržite. Teret je na njoj. A za osam mjeseci, možda je više neće biti u vašoj obitelji", zaključio je.