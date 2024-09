Žena ga je ostavila nakon neočekivanog rezultata DNK testa: 'Postala je ljubomorna'

Jedna žena doživjela je nakon što je nakon DNK testa otkrila da ima davno izgubljenog brata. No, njezino otkriće na kraju je 'uništilo' njegov život. Priču je na Redditu podijelila njezina kći koja je objasnila da je mama napravila DNK test da bi saznala više o svom obiteljskom nasljeđu, ne očekujući da će naići na nepoznatu "povezanost" kada rezultati stignu, piše Mirror.

"Moja je mama napravila DNK test i odabrala je opciju koja joj je omogućila da bude povezana s članovima obitelji. Tako je saznala da ima polubrata koji je dan na usvajanje jer je rezultat veze koju je njezin otac imao sa starom djevojkom", napisala je kći. Njezina je mama saznala da je otac bio "prisiljen" prekinuti s tom djevojkom jer je ona dolazila iz izrazito religiozne obitelji gdje se na tinejdžersku trudnoću nije gledalo dobronamjerno.

"Djevojka se morala odreći bebe. Majčina strana obitelji nikad nije znala za njega prije prošle godine. Moj djed je također uspio čuvati tajnu više od 60 godina, što je prilično impresivno", ispričala je. Njezina se mama na kraju sastala s polubratom te nije mogla vjerovati koliko je sličan njezinom ocu.

Počeli su provoditi puno vremena jedno s drugim te su dijelili priče o svom djetinjstvu kao i tražili njegovu biološku majku. Međutim, njegova je supruga počela postajati ljubomorna na to što on provodi toliko vremena s "novom" sestrom. "Također sam sretna zbog njega što je uspio pronaći svoju biološku obitelj. Ispostavilo se da je cijeli život živio 20 minuta od nas, a mi nismo imali pojma. Čak smo išli kod istog obiteljskog liječnika", podijelila je žena.

Jedina mana bila je ta što je njegova supruga, nakon što je saznala za cijelu stvar, postala ljubomorna što provodi vrijeme sa svom davno izgubljenom obitelji što je na kraju dovelo do razvoda. Vjeruje da je pronađenom ujaku ipak bolje bez žene te da je nedavno počeo izlaziti s drugom.

Napravili DNK test iz zabave, pa shvatili da im dijete začeto umjetnom oplodnjom - nije biološko!

"Meni to ne zvuči kao nedostatak. Svaka mu čast", "Možda mu je to što je imao veću obitelj dalo hrabrosti da konačno ode", samo su neki od komentara. "Ovo je bilo uobičajeno u to vrijeme. Sve se svodilo na imidž, a djevojka koja rodi dijete izvan braka bila je loša situacija. Nije imalo nikakve veze s religijom. Danas je to manje važno", zaključio je jedan korisnik.