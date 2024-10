Bizarno! Možda ćete brže zaspati uz zvuk prženja piletine... Evo o čemu je riječ

No, vaš ‘bijelu buku’ uskoro bi mogao zamijeniti jedan sasvim neuobičajen zvuk - zvuk prženja piletine, prenosi Daily Mail. Tvrtka Hatch, udružila se s KFC-om kako bi izdala novu snimku pod nazivom 'Kentucky Fried Chicken Rain'. Ova 20-minutna snimka, snimljena u KFC-ovoj Testnoj kuhinji, zvuči iznenađujuće slično kiši. "U Hatchu smo ponosni što proizvodimo najefikasniji zvuk za san," rekao je Eric Pallotta, glavni direktor marketinga u Hatchu. "Kada smo počeli primjećivati objave na društvenim mrežama o sličnosti između zvuka prženja piletine i kiše, odlučili smo napraviti najbolju moguću verziju tog zvuka. I tko bi to mogao učiniti bolje nego originalni stručnjaci za prženu piletinu, KFC!"

"Oduševljeni smo što ćemo vidjeti reakcije naših korisnika na ovaj zabavan, nekonvencionalan sadržaj koji im može pomoći da zaspu uz zvuk pržene piletine prije spavanja, bez potrebe da zapravo pojedu zalogaj." Hatch je bio inspiriran za stvaranje ovog zvuka za spavanje nakon što se po internetu počelo pričati da je snimljeni zvuk padanja kiše zapravo zvuk prženja piletine. Stručnjaci iz Hatcha posjetili su sjedište KFC-a u Louisvilleu u Kentuckyju, gdje su snimili zvuk piletine koja cvrči u fritezi. Ova 20-minutna snimka dostupna je besplatno na Hatchovom YouTube kanalu. Snimka je naišla na oduševljenje na društvenim mrežama, gdje su korisnici izrazili svoje zadovoljstvo.

Jedan korisnik komentirao je na Hatchovoj objavi na Instagramu: "Ne mogu odlučiti uspavljuje li me ili mi budi apetit." Drugi je dodao: "Obožavam kad me piletina uspava, to je tako magično." Jedan korisnik se našalio: "Ovo mi djeluje kao dozvola da jedem piletinu u krevetu. HVALA!" Ako planirate poslušati ovu snimku prženja piletine kako biste zaspali, pripazite da se 20-minutna snimka ne ponavlja. Iako kraći periodi ‘smeđeg šuma ili buke’ vjerojatno neće imati štetne učinke, istraživanja su pokazala da kontinuirano korištenje ‘šuma’ tijekom cijele noći može biti rizično.

Godine 2020., istraživači sa Sveučilišta u Pennsylvaniji pregledali su 38 ranijih studija o korištenju zvukova, odnosno ‘buke ili šuma’ kao pomagala za san. Njihova analiza otkrila je malo dokaza da kontinuirani šum pomaže ljudima da zaspu, dok je jedna studija čak pokazala da može uzrokovati češće prekide sna. U razgovoru za The Guardian, profesor Mathias Basner, koji je vodio istraživanje, rekao je: "Kad god smo izloženi zvukovima i šumu, unutarnje uho ih prevodi u živčane signale koje mozak zatim interpretira. Taj proces je aktivan, što generira metabolite, od kojih su neki dokazano štetni za unutarnje uho. Trebali biste imati period kada se slušni sustav može opustiti, regenerirati i pripremiti za sljedeće razdoblje budnosti."

