Bila je na vjenčanju svog bivšeg muža: 'On mi je poput brata'

33- godišnja Katie Mathis iz Nashvillea nije ni sanjala da će jednog dana otići na vjenčanje vlastitog bivšeg supruga. Ova fotografkinja i kreatorica sadržaja na društvenim mrežama, razvela se s Evanom, njezinim tadašnjim mužem s kojim je bila šest godina, kad je imala 28 godina.Tada su potpuno raskinuli sve veze, ali nakon što je Katie prošla kroz težak prekid, njen bivši joj je pomogao da to prebrodi, prenosi Metro.

Sada, Katie tvrdi da su njih dvoje poput brata i sestre, a čak je bila i na djevojačkoj zabavi njegove nove žene. Katie, koja svoju obiteljsku situaciju dijeli na društvenim mrežama, kaže da je ovo bio najbolji mogući ishod za njih i njihove dvije zajedničke kćeri. Rekla je: 'Mislim da ljudi misle da se događa nešto čudno i mnogi ljudi ne vjeruju i govore kako to nije moguće. Ljudi ne razumiju kroz što prolazimo - morate učiniti ono što morate kako bi vaša djeca bila dobro'.

'Moj bivši suprug i njegova nova žena učinili su sve kako bih se osjećala počašćeno na njihovom vjenčanju. Čak sam bila i dio djevojačke zabave. Spremala sam se s mladom, a ona mi je čak nabavila i ogrtač - bilo je jako slatko', objasnila je, 'Nije mi bilo čudno što sam bila pozvana na vjenčanje, ali znam da je mnogima bilo čudno. Jedino što mi je bilo čudno je to što sam mislila da sam poziv dobila zato što su djeca tu i da ih ja čuvam, ali onda su unajmili dadilju da ih čuva'.

Nastavila je: 'Moji prijatelji i obitelj bili su sretni što sam pozvana, i ako ništa drugo, bili bi zabrinuti da nisam, budući da je moj bivši suprug još uvijek tako velik dio mog života. Bio je to nevjerojatan dan. Išla sam s novim partnerom i ni njemu to nije bilo čudno. Pronašla sam divnog muškarca. Čak smo se svi zajedno družili i na Majčin dan'.

Sada Katie redovito odlazi kod bivšeg, gdje se druži sa svojom djecom. Ali, nije uvijek bilo tako lako – ona i njen bivši muž morali su prvo ići na savjetovanje kako bi ova platonska veza uspjela. 'Počeli smo izlaziti kad sam ja imala 21, a on 29 godina', prisjetila se Katie, 'Shvatili smo da smo potpuno različite osobe – on je želio određenu osobu, a ja to nisam. Ni on nije bio ono što sam željela. Zatrudnjela sam s 21 godinom i udala sam se s 22, pa se razvela s 28'.

'Razvod je bio vrlo tipičan, vrlo naporan, jer nismo bili sigurni je li to ono što želimo, a ponekad smo rekli da ćemo se izboriti i ostati zajedno zbog djece', govori Katie, 'Kada je došao taj trenutak, oboje smo sjeli, rukovali se i složili se da je to ono što moramo učiniti. Puno toga dolazi u procesu razvoda, želite zadržati ono na što ste navikli. Živjela sam raskošno, jer je on imućan. Htjela sam svojoj djeci pružiti isti način života kakav su imali prije, iako sam znala da ne mogu'.

'Bila sam majka s punim radnim vremenom, a sada ih moram dijeliti. Novac i stil života bilo je lako ostaviti, ali prepoloviti vrijeme koje sam provodila s njima bilo je čudno. Moj bivši suprug i ja definitivno nismo najbolji prijatelji. Ljudi to krivo shvaćaju, a imam i ljude koji to baš i ne prihvaćaju, ali to je kao da imam brata ili sestru. Kada je nekome od nas teško, tu smo da podržimo jedno drugo', zaključila je Katie.

