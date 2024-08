Amerikanka s 35 prijatelja plovila jahtom po Hrvatskoj: Mnoge je šokirala cijenom

Chloë Ahle iz Philadelphije provela je ljeto u Hrvatskoj, dovodeći sa sobom 35 prijatelja. Umjesto da se ograniče na jedno mjesto, odlučili su unajmiti jahtu kako bi istražili različite dijelove zemlje. Na TikToku je podijelila detalje o svom putovanju i koliko je koštalo.

‘To nije tako skupo kao što biste mislili’, rekla je, naglašavajući kako bi ovo iskustvo rado ponovila. Unajmili su jahtu na tjedan dana, a njezini pratitelji na TikToku komentirali su da ljetovanje na jahti u Hrvatskoj nije bilo posebno luksuzno. ‘Bilo je kao kampiranje na vodi’, napisao je jedan od njih. Chloë se nije složila s tom tvrdnjom, ističući da je cijena bila razumna, a iskustvo zaista luksuzno.

‘Htjeli smo istražiti Hrvatsku na luksuzan način, iako smo mogli odabrati jeftiniju opciju. Tražili smo iskustvo gdje se ne moramo brinuti ni o čemu. Nitko nije požalio’, izjavila je Chloë. Putovanje je počelo u Splitu krajem svibnja, a iako im je hladna voda u početku smetala, ubrzo su se prilagodili i uživali u kupanju. Posjetili su Korčulu, Dubrovnik i Hvar, među ostalim destinacijama.

Podijelili su troškove najma jahte na 36 dijelova, plaćajući 1280 eura (1400 dolara) po osobi za tjedan dana. Chloë je napomenula da sama ne bi mogla priuštiti ovakvo putovanje, ali uz prijatelje koji su sudjelovali u podjeli troškova, to je postalo ostvarivo.

U cijenu najma jahte bili su uključeni doručak i ručak svaki dan, posada, gorivo te transport do različitih luka na Jadranu. ‘Hrana je bila dobra’, rekla je Chloë. Imali su mogućnost neograničenog pića na jahti, no odlučili su se za paket bez te opcije, jer su većinu večeri provodili van broda.

‘Ne kažem da 1400 dolara nije značajan iznos, ali smatram da je to sasvim povoljno za sedam dana na jahti u Hrvatskoj’, zaključila je. Osim toga, dodatno su platili 50 eura za pristaništa, dok je let od Amerike do Hrvatske koštao oko 450 eura po osobi.

Mnogi njeni pratitelji na TikToku bili su iznenađeni cijenom putovanja. Komentirali su kako je to iznenađujuće povoljno. ‘Nema šanse. Kako je to tako jeftino?’, ‘Samo mi treba još 34 prijatelja’, ‘Ovo je dobra cijena za malo vjenčanje’, ‘U Miamiju bi platio toliko za najam jahte na četiri sata’, pisali su.

Chloë je objasnila da su putovali izvan vrhunca sezone, što im je omogućilo znatnu uštedu. Pokazala je i unutrašnjost jahte koja je uključivala prostranu blagovaonicu, 18 spavaćih soba s dvije osobe, 18 kupaonica, jacuzzi, ležaljke na palubi i malu teretanu.