18. VINOcom od 27. do 30. studenoga u znaku templarskih vina

Prof. Ivan Dropuljić opet je uspio. Već 18. put zaredom, ako ne računamo pandemiju, dogodit će se u Zagrebu od četvrtka 27. do nedjelje 30. studenoga Zagreb VINOcom – najveći vinski festival u nas. Samo svojom i energijom svoje obitelji, Ivan Dropuljić uspijeva već gotovo dva desetljeća u najelitnijem zagrebačkom hotelu organizirati smotru vinara koju posjeti desetak tisuća ljudi svake godine. Zapravo, da nije bilo pandemije, upravo sada bismo slavili dva desetljeća ovoga najmasovnijeg vinskog događaja u nas. Uistinu je to vinsko finale godine koje nastupa nedugo nakon Martinja, a usred brojnih drugih događanja te predstavljanja mladih vina.

– Hoćeš-nećeš, padne mi na pamet poznata stara izreka šećer na kraju… Pa, eto, moja ekipa i ja trsimo se da zaista i bude na kraju dovoljno slatko. Dobar vjetar u leđa kao podršku daje nam, s veseljem ću se pohvaliti, i predsjednik Zoran Milanović osobno. Svakako bih još istaknuo posebnu slatkoću što baš cijele ove godine naglašeno okružuje našeg domaćina – hotel Esplanade! – poručio je Dropuljić. Nije tu kraj uvodu. –- Ova, 2025. godina je, naime, specifična – svečana i jubilarna za najprestižniji hotel Esplanade u Zagrebu, hotel koji slavi 100 godina od osnutka i koji je za svoj rad dobio mnoga međunarodna priznanja struke, a što ga, eto, svrstava u sam vrh svjetskih hotela. Drago mi je što je VINOcom praktički od svojega početka izabrao Esplanadu za mjesto održavanja festivala – podsjetio je.

Vjerojatno već svi čitatelji ovog teksta znaju kako VINOcom nije samo posvećen vinu nego i kulturi stola, pa je još i veća svrha uprizoriti ga uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. Jasno, posebna su kvaliteta uvijek bile radionice, masterclassovi ne samo oko VINOcoma, u salonima hotela Esplanade već i praktično po cijelom gradu jer svaki distributer i mnogi proizvođači koriste vrijeme uoči i za festivala da se predstave svojim vinima.

– Na festivalu će se prezentirati i degustirati vina, sljubljivati vino i hrana, održavati suvremeno koncipirane eno-gastroedukacije za poslovne ljude, trgovce, sommeliere, ugostitelje, ljude iz javnog života, novinare i sve druge ljubitelje i potrošače vina i hrane. Ponosan sam na to što je festival postao poznat po kvaliteti posjetitelja. Uz predsjednika RH, pokrovitelji su događaja i ministarstva turizma te poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, Hrvatska gospodarska komora i Grad Zagreb što se tiče javnih institucija. Kao i svake, tako će i ove godine VINOcom ponuditi mali twist. A to je da će se održati u templarskom duhu. N a tiskovnoj konferenciji najave održavanja predstavljeno je i Templarsko vino koje je nedavno odabrano u Rijeci. Projekt je djelo Udruge Taste of Adriatic, odnosno njezina predsjednika Vedrana Obućine, voditelja tog projekta Matije Jagodina te članova, Edvarda Badurine i vinara Marina Rossija.

Templarsko vino nije samo jedno, već više vina naših vinara nosi njegovu oznaku, templarsku markicu, koja se dodjeljuje jednom godišnje vinarima s vrhunskim vinima s područja templarske i benediktinske baštine, objašnjeno je na konferenciji. Ove godine će se uz već tradicionalne Igomat i Bođirkovića gosti između gutljaja osvježavati i proizvodima vjerojatno jedinoga hrvatskog brenda čvaraka – Dr. Pigley, kao i zaista izvrsnim pršutima Drniški pršut. Radionice su, naveli smo, posebna vrijednost VINOcoma a ove godine počet će već u četvrtak s MasterClassom Roka Bekavca o talijanskoj regiji Piemonte, odnosno njezinim vinarima i vinima, slušat će se o Barolu, Barbaresci, Nebbiolu ili Barberi.

Odmah zatim slušat će se o tome kako plavac može biti doista elegantno vino od Tome Jakopovića i Ive Kozarčanina, odnosno da takav plavac rade na Visu u vinariji Vislander. Pa onda zašto zašto je šampanjac zapravo vino za svaku prigodu, o čemu će govoriti Monika Neral, a ista će stručnjakinja potom reći nešto o velikoj makedonskoj vinariji Tikveš, odnosno njezinim vinima od vranca po kojima je zaista jako poznata. U petak Daniel Čečavac vodi na putovanje sjevernom Rhonom i njezinim apelacijama u deset vina ikonografskoga vinskog virtuoza Yvesa Cuillerona. Zatim Darko Lugarić govori o Cantini Terlano Alto Adige, što je jedna od najcjenjenijih vinarija u Alto Adigeu.

Naravno, posebna radionica održat će se i o Templarskom vinu. Nenad Trifunović Vinopija otkrivat će koja to vina baš ilustriraju specifičnost Korčule kroz autohtone sorte i birana vina drugačijeg karaktera. Interesantna će biti radionica Čečavca i Bekavca naslovljena Naših 8 favorita za pusti otok. A to su vina iz ponajboljih svjetskih vinskih regija koja su odabirali tijekom godina svojeg bavljenja vinom. Mnoge će zanimati da čuju nešto o tokajcu od Jakopovića i Kozarčanina, vinima kojima se divio i sam Franjo Josip. Hrvatska kontinentalna vina predstavljat će se u radionici o Vinariji Barun iz Doline Kardinala, a onda i u radionici Frankovka bez filtra. Ali će i vinar Nikica Katić održati radionicu o maceraciji škrleta, na kojoj će se doznati o još jednoj dimenziji sve popularnijeg vina.