U prodaju puštene ograničene količine prvih ulaznica za najveći glazbeni festival u Hrvatskoj

Jedanaesto izdanje oduševilo je sve - od spektakularnih DJ setova koji se još uvijek prepričavaju, video spota Martina Garrixa snimljenog upravo na ULTRI pa sve do svjedočanstava fanova koji su doživjeli "najbolji vikend života" i tisuća živopisnih outfita koji su preplavili društvene mreže. Odbrojavanje do dvanaestog izdanja započinje puštanjem limitiranog kontingenta ulaznica za građane Hrvatske u prodaju dostupnih isključivo u online sustavu Entrio.

Prvi i najpovoljniji kontingent ulaznica za domaću publiku rezerviran je za najbrže. Već je aktivna lista čekanja za trodnevne GA ulaznice po cijeni od 120 €, što znači 40 € po danu. U ponudi su i trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 299 €, jednodnevne VIP po cijeni od 109 €. Trodnevne FAN PIT ulaznice prošle su godine prodane u rekordnom, a ove godine u ponudi su po cijeni od 199 € jednako kao i jednodnevne FAN PIT ulaznice po cijeni od 89 €. Po isteku ovog limitiranog paketa, u prodaju kreću novi kontingenti po višim cijenama, a sudeći po interesu više od 40.000 fanova koji su već najavili svoj dolazak, ULTRA će ponovno premašiti sva očekivanja. Međunarodni kontingent ulaznica zabilježio je izniman interes fanova, uz rast prodaje od 25 % u prvim satima od lansiranja, što dodatno potvrđuje globalnu atraktivnost festivala i njegov stalan rast. Regionane ulaznice mogu se osigurati putem online sustava Entrio.

„ULTRA Europe nije samo festival, to je slavlje slobode i svake godine cilj nam je isti, stvoriti prostor u kojem ljudi iz cijelog svijeta mogu plesati, povezivati se i biti dio nečega što nadilazi samo glazbu. Ove godine imali smo neke od najsnažnijih DJ setova dosad, nastupe koji su ušli u povijest i trenutke koje su fanovi prenijeli u svoje domove. Video Martina Garrixa snimljen upravo na ULTRI obišao je cijeli svijet, a to dovoljno govori o snazi platforme koju smo zajedno izgradili. ULTRA Europe je postao više od festivala, on je sinonim za najatraktivniji početak glazbenog ljeta, nezaboravne zalaske sunca i jedinstvene lokacije koje oduzimaju dah. Ultranauti nam svakodnevno pišu kako im je ULTRA Europe promijenila život - od ljudi koji su ovdje upoznali svoje prijatelje za cijeli život, do onih kojima je ovo prvo solo putovanje i najveća avantura. To je ono što nas pokreće, znati da stvaramo neponovljiva iskustva. Svako novo izdanje prilika je da idemo dalje s boljom produkcijom, još jačim lineupom i još dubljom povezanosti s našim Ultranautima i zemljom domaćinom”, izjavio je Alek El-Kazal, projektni direktor festivala.

U posljednjih jedanaest godina, festival je privukao više od 1.4 milijuna posjetitelja iz više od polovice zemalja svijeta, čime je Split čvrsto pozicioniran kao jedno od globalnih središta elektroničke glazbe. Ono što ovaj festival čini posebnim je i njegova vizualna kultura, modne kombinacije koji odražavaju duh slobode, individualnosti i ljetne radosti, postali su prepoznatljiv simbol festivala na društvenim mrežama, čineći ULTRA Europe i modno relevantnim fenomenom. Objave DJ-a poput Afrojacka i Martina Garrixa, snimke izlazaka sunca, kristalnog mora i mediteranskog načina života na njihovim društvenim mrežama, dodatno naglašavaju poruku da je Hrvatska više od festivalske destinacije, mjesto gdje ljeto dobiva svoj puni smisao. Tijekom trajanja festivala, ostvareno je više od 230 000 noćenja, što jasno pokazuje sinergiju glazbe, turizma i promocije koju ULTRA Europe ostvaruje. S više od 2000 DJ nastupa i stotinama milijuna pregleda online sadržaja, ULTRA Europe i dalje s punim pravom nosi titulu najvećeg međunarodnog glazbenog događanja u ovom dijelu Europe, a njegov utjecaj, globalna prepoznatost i vizualna snaga stavljaju ga uz bok najvažnijim svjetskim glazbenim festivalima poput ULTRA Miamija.

O ULTRA WORLDWIDE™

ULTRA WORLDWIDE™ je međunarodni brend vodećeg svjetskog događanja elektroničke glazbe, ULTRA Music Festivala®. Brend ULTRA osnovao je 1997. godine izvršni producent, predsjednik i CEO Russell Faibisch koji je počeo organizirati glazbena događanja u južnoj Floridi što je dovelo do organiziranja prvog izdanja ULTRA Music Festivala 1999. godine na pješčanoj plaži u Miamiju.

S jedinstvenom i kreativnom vizijom te organskim rastom temeljenim na iskrenoj ljubavi prema glazbi, izvođačima i obožavateljima, brendovi ULTRA i ULTRA Worldwide™ predstavljaju ne samo najveći i najuspješniji svjetski neovisni brend festivala elektroničke glazbe, već i festival koji se održava u najviše zemalja svijeta. Organizatori bez prestanka nastavljaju prenositi iskustva najpoznatijeg festivala iz Miamija u sve veći broj destinacija te Ultranautima diljem svijeta.

U posljednjih 20 godina tisuće svjetskih DJ-a, producenata i bendova oduševljavali su obožavatelje svojim sjajnim nastupima uživo na festivalima ULTRA u Argentini, Australiji, Baliju, Brazilu, Čileu, Hrvatskoj, Ibizi, Japanu, Koreji, Singapuru, Južnoj Africi te naravno u Miamiju, kao i na događanjima ROAD TO ULTRA u Boliviji, Čileu, Kolumbiji, Japanu, Koreji, Makau, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Puerto Ricu, Tajvanu, Tajlandu i u SAD-u. Svako novo globalno izdanje temelji se na istom uspješnom receptu koji je do posljednjeg detalja usavršen tijekom posljednjih 20 godina u Miamiju, a koji kombinira nastupe brojnih talenata elektroničke glazbe s najnaprednijom festivalskom produkcijom na svijetu.

ULTRA brendovi su prvi uveli revolucionarni online prijenos uživo, “ULTRA LIVE” (s više od 650 milijuna prijenosa uživo i pogledanih snimaka setova s festivala ULTRA Miami, počevši od 2013. godine) i audio prijenosom putem platforme „UMF RADIO“ (povezane s FM Radijem u više od 62 zemlje s dosegom od 22 milijuna slušatelja tjedno). Također, suradnja UMF FILMS s FINAL KID zaslužna je za neke od vizualno najdojmljivijih festivalskih video uradaka koji ostavljaju, uključujući i dokumentarni film naziva CAN U FEEL IT™ u kojem je prikazana sva čarolija dance glazbe