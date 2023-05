Paul Mescal glumit će Shakespearea čiji sin umire od kuge

Hamnet! Ime je to koje podsjeća na najpoznatije djelo velikog Shakespearea "Hamlet". Naravno, nije riječ o slučajnosti jer Hamnet je bio jedini sin velikog dramatičara, koji je kao dječak umro u vrijeme jedne od (tada uobičajenih) pandemija kuge. Njemu u čast svog je danskog kraljevića veliki pisac nazvao Hamletom, a priču o tom djetetu i tragediji koja je snašla Shakespearea napisala je Maggie O'Farrell i za taj sada već slavni roman dobila mnoge prestižne nagrade, među ostalim Women's Prize i British Book Awards.

Priča je to koja počinje bolešću jedanaestogodišnje djevojčice, čiji brat blizanac Hamnet pokušava pronaći pomoć jer roditelji nisu kod kuće, te prerasta u obiteljsku sagu koja tematizira smrt djeteta. Taj roman već živi na kazališnoj sceni, u predstavi koja se izvodi u kazalištu Swan Royal Shakespeare Company u Stratfordu, a najavljeno je da će od jeseni biti i dio repertoara londonskoga Garrick teatra. No, sada je stigla i vijest da se po njemu snima film u kojem će (tada) mladog Shakespearea glumiti Paul Mescal, glumac koji je zadivio svijet ulogom u superpopularnoj seriji "Normalni ljudi", snimljenoj prema romanu Sally Rooney, a koji je ove godine bio nominiran i za Oscara i to za ulogu oca u filmu "Poslije sunca", scenarističkom i i redateljskom prvijencu britanske filmašice Charlotte Wells.

To je vrhunska i emocijama nabijena priča o ocu koji u nekom turskom resortu (za ljude koji nemaju novca) provodi odmor s jedanaestogodišnjom kćeri te čini sve da od nje skrije svoje novčane probleme, tako da ispada da su mladom glumcu (rođen je 1996.) već predodređene uloge očeva.

Paul Mescal je Irac, studirao je u Dublinu i prve je uloge imao u tamošnjim kazalištima, a nakon što je dobio ulogu u "Normalnim ljudima", gdje mu je partnerica bila Daisy Edgar-Jones, filmaši čekaju u redu pred njegovim vratima. Za tu je ulogu, koja mu je donijela veliku slavu, Mescal dobio nagradu BAFTA-e. No, zasad se ne želi preseliti "preko bare" te dobro koordinira britanske i američke ponude, od kojih su mu one "kućne" očito draže. U "Hamnetu" će mu partnerica biti Jessie Buckley, lijepa crvenokosa Irkinja koja se također može pohvaliti nominacijama za nagradu BAFTA-e i Oscar, ali i činjenicom da je baš poput Mescala dobila i najslavniju britansku kazališnu nagradu, onu koja nosi ime po, reći će mnogi, najvećem kazališnom glumcu kojeg je Britanija ikad imala – Laurenceu Olivieru.