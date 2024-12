Otvorenje izložbe "Prizemljenje" koja promatrača uči da ne robuje prividnom savršenstvu

Galerija SC

Vladimir Novak izlaže tri tanke žice koje, poput eteričnog tankog vodopada, vise u prostoru

Otvorenje izložbe "Calm" autora Vladimira Novaka održat će se u petak, 13. prosinca u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Izložba je otvorena do 21. 12. 2024., radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati