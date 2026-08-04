Od nagrađivanih filmova do biljaka s mjesta masovnih grobnica: MSU otkrio bogat program za kraj ljeta i jesen

Na izložbi Ismara Čirkinagića, koja će se održati od 15. rujna do 8. studenog, predstavlja biljke koje ovaj bosansko-danski umjetnik od 2004. prikuplja i identificira na mjestima masovnih grobnica diljem Bosne i Hercegovine, uključujući područje oko Prijedora. „Sedamdeset novih biljnih vrsta, popraćenih podacima o svakom stratištu, na vizualno snažan način svjedoči o nasljeđu rata i nasilja, ali i o obnovi i novom životu”, ističe se u najavi izložbe kojoj su kustosice Tijana Mišković, Morana Matković i Vesna Meštrić.

Od 29. rujna do 27. listopada osmo izdanje „Device Art Festivala“, u suradnji s kustoskim kolektivom Vestige (Yunchul Kim, Jungyeon Park i Menger Chu) donosi presjek radova korejskih umjetnika s hibridnim tehnološko-znanstveno-umjetničkim pristupom, uključujući autorice Lee Bul i Miren Lee. Festival se realizira u suradnji s udrugom Kontejner, a kustosice su Tereza Teklić, Davorka Begović i Martina Munivrana.

Do novih izložbi tijekom ljeta u MSU se može vidjeti širok raspon umjetničkih pozicija – od posvete klasicima hrvatske konceptualne fotografije, preko propitivanja rata, solidarnosti i budućnosti, do međunarodnih suradnji koje zagrebačku scenu smještaju u sam vrh svjetske umjetničke pozornice.

Recentna izložba „Željko Jerman: Death in Korkyra – iz zbirke MSU-a“ postavljena je u povodu dvadesete obljetnice smrti tog istaknutog predstavnika hrvatske konceptualne i eksperimentalne fotografije, a nastala je u suradnji sa Sivom zonom, prostorom suvremene i medijske umjetnosti u Korčuli, i Gradskim muzejom Korčula. Dio je šireg programa koji se odvija u Zagrebu i Korčuli, uspostavljajući simboličan dijalog između grada u kojem se umjetnik rodio i grada u kojem je djelovao i prerano preminuo. Bit će otvorena do 20. rujna.

MSU poziva posjetitelje da istraže novi stalni postav „Zbirka kao glagol“ koji kroz četiri izložbe – „Tužne pjesme rata“, „Drugarstvo“, „Budućnosti“ i nedavno otvorenu „Cvijeće-necvijeće-nešto treće“ – zaokružuje ovaj koncept otvaranjem prostora „nečemu trećem“, fluidnoj zoni značenja izvan čvrstih identiteta. Postav donosi vrhunska djela iz fundusa propitujući aktualna pitanja rata i mira, solidarnosti, zajedništva i budućnosti. Donosi radove oko 150 autora, grupa i pokreta, a uz stalne izložbe postav se neprestano nadograđuje i kroz nestalne cikluse „Okidači“ i „Situacije“.

U sklopu „Okidača“ do 30. kolovoza otvorena je izložba „Kristian Kožul: Kajgod kadgod bilo, opet je tak bilo / kak je bilo, tak je i tak bude bilo“, koja kroz dijalog s djelima Ivana Generalića i vlastitom serijom skulptura inspiriranom Seljačkom bunom iz 1573. propituje suvremeni uspon tehnofeudalizma i galopirajuće nejednakosti.

U Black Boxu je postavljena samostalna izložba velikih crteža u tehnici tuša i ulja „Sentempa Mundo / Bezvremenski svijet“ francuske umjetnice Margot, jedne od najznačajnijih predstavnica suvremene međunarodne art brut / outsider scene, što je prvo predstavljanje te međunarodno afirmirane umjetnice u Hrvatskoj. Izložba traje do 23. kolovoza.

MSU je domaćin 14. izdanja međunarodnog festivala fotografije Organ Vida, naslovljenog „Sretno u vrtlogu“, koje kroz radove jedanaest finalista i tri velike samostalne izložbe – Julie Béne, Kevina Osepe i Sare De Brito Faustino – propituje kako suvremena vizualna kultura odražava i oblikuje stvarnost. Festival je otvoren do 6. rujna.

Dio fundusa zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti bit će do veljače 2028. predstavljen u sklopu stalnog postava njujorškog Muzeja moderne umjetnosti (MoMA), u okviru izložbene cjeline „Invitation: Museum of Contemporary Art, Zagreb“, koja predstavlja zagrebačku umjetničku scenu 60-ih godina prošlog stoljeća.

Od 18. do 21. kolovoza u MSU kinu se prikazuju četiri europska filmska ostvarenja, počevši od nagrađivanog filma „Koke” Igora Jelinovića, dobitnika Velike zlatne arene za najbolji film na 73. Pulskom filmskom festivalu. Slijede irska humoristična drama „Bilo jednom u kinu”, topla posveta čaroliji odlaska u kino i ljubavi prema filmu, „Bijelo se pere na devedeset”, dirljiva ekranizacija autobiografskog romana Bronje Žakelj o odrastanju, obitelji i snazi optimizma te „Gorki Božić”, novi film Pedra Almodóvara, intimna drama prikazana u glavnom natjecateljskom programu Cannesa.