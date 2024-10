Kako nastaje predstava iz perspektive kazališnog producenta

Za kulturne poduzetnike početnike, u ovom tekstu ću podsjetiti na sve korake kazališne produkcije za koje odgovornost snosi producent.

Kazališni projekti imaju raznorazne početke i nastanke. Ponekad ćete imati neku temu o kojoj biste željeli progovoriti kroz predstavu, ponekad ćete se zaljubiti u neki tekst i poželjeti ga postaviti na scenu, a ponekad ćete htjeti surađivati s nekim umjetnicima pa ćete odabir naslova ili teme prepustiti njima sa ciljem da ih motivirate na suradnju.

Sve to zajedno dio je pretprodukcije i još uvijek je daleko od samog početka rada na predstavi: osmišljavanje projekta, razgovori i načelni dogovori s potencijalnim suradnicima, planiranje prostornih i tehničkih uvjeta za rad i osiguravanje financijskih sredstava za produkciju. Dok ne osigurate novac za produkciju, sve je na razini lijepe ideje na papiru. Stoga se projekti planiraju barem godinu dana unaprijed kako bi ostalo dovoljno vremena za apliciranje istih na natječaje za sufinanciranje – oni su, u pravilu, osnovni izvor prihoda za kazališne projekte. Jednom kad ste zaokružili budžet (u kojem je uvijek pametno ostaviti 5-10% ukupnog budžeta za nepredviđene troškove), možete krenuti u konkretnu pretprodukciju i produkciju.

PRETPRODUKCIJA

Ukoliko radite prema dramskom tekstu, potencijalno je potrebno osigurati autorska prava za izvođenje, bilo samog teksta ili njegovog prijevoda. Državni zavod za intelektualno vlasništvo izdao je priručnu brošuru o autorskom pravu iz koje, među ostalim, možete saznati kako su autorska prava osigurana 70 godina nakon autorove smrti. Prava na tekst možete osigurati direktno od nositelja prava (ili njegovog agenta), ili za to možete koristiti usluge posrednika. Najpoznatiji je Hrvatska autorska agencija – kako vas ne bi zavarao njezin naziv, naglašavam da to nije državna agencija nego privatna tvrtka, registrirana kao društvo s ograničenom odgovornošću, koja tu uslugu naplaćuje.

U slijedećem koraku, vjerojatno paralelno, potvrdit ćete angažman autorskog tima predstave, izvođača te korištenje/najam prostora za probe i izvedbe. Sa suradnicima ćete dogovoriti visinu njihovih honorara i vremensko razdoblje u kojem su slobodni za rad na predstavi. Kad napravite križaljku termina, spremni ste dogovoriti period proba i datum premijere te za njih definitivno osigurati prostor. Glumcima uvijek „uletavaju“ dodatni angažmani, snimanja, gostovanja predstava, uskakanja u druge predstave isl. - računajte s time na vrijeme i ostavite dovoljno vremena za nadoknadu eventualnih izgubljenih termina proba. Na kraju krajeva, ljudi se i razbole, nećete nikoga ganjati da se pojavi na probi s temperaturom. Da ne spominjem uganuća zglobova i razne druge vesele peripetije koje mogu zakomplicirati produkciju predstave.

Iako se taj korak na neovisnoj sceni iz raznoraznih razloga često preskače, već tijekom pretprodukcije predstave pametno je održati produkcijski sastanak s autorskim timom na kojem ga se informira o financijskim i produkcijskim mogućnostima vezanima uz njihov dio posla, a autorski tim sa svoje strane producenta informira o umjetničkom konceptu predstave. Također, ukoliko već nije definirano, treba dogovoriti rokove za isporuku scenografskih i kostimografskih skica ili maketa, te sve ostale rokove važne za realizaciju projekta.

Svaki ozbiljni producent koji drži do svog renomea donijet će suradnicima ugovore na potpis već na prvoj probi, ako ne i ranije. Često se nesigurnu poziciju glumaca freelancera koristi na način da se s njima visinu paušala za probe, honorara po izvedbi i uvjete održavanja repriznih izvedbi komunicira tek tijekom procesa proba, a ugovor im se nerijetko donese tek par dana pred premijeru. Smatram to neprofesionalnim i nepristojnim i vjerujem da se moramo boriti protiv toga kao struke. Uistinu mislim da moramo čuvati profesionalnost i dignitet zanimanja koje uobičajeno funkcionira u vrlo hektičnim i nekonvencionalnim uvjetima, i održavati poslovne običaje koji bi se u svakoj drugoj struci podrazumijevali, štoviše bilo bi šokantno da ih se menadžment ne pridržava. Na primjer, da ljudi prije nego započnu s poslom znaju za koji novac rade i kad će im biti isplaćen.

Tijekom pretprodukcije je također nužno dogovoriti potrebne tehničke suradnike i osigurati potrebnu tehničku opremu, fotografa predstave (po potrebi i snimatelja i montažera, ukoliko snimate predstavu kako biste je mogli prijavljivati na festivale, ili naprosto za vlastitu arhivu) te dizajnera promotivnih materijala. Ukoliko nemate zaposlenog suradnika zaduženog za odnose s javnošću, i njega je potrebno dogovoriti na vrijeme. Ukoliko vizija autorskog tima podrazumijeva izradu scenografije i rekvizite i šivanje kostima, potrebno je na vrijeme dogovoriti i suradnike za te poslove.

Sve ste pripremili i konačno počinjete s probama. Kreće faza produkcije predstave.

PRODUKCIJA

Uobičajeno predstava nastaje tijekom dva mjeseca, odnosno 40-tak proba. Na neovisnoj sceni u pravilu nemate inspicijenta, ali je producent gotovo uvijek ili dio autorskog tima ili glumačke podjele, tako da je prisutan na probama i upoznat sa svim produkcijskim zahtjevima koji se pojavljuju. Ukoliko nekim čudom nije, pametno je posjećivati probe barem jednom tjedno kako bi se informirao o svemu što se od njega očekuje, na vrijeme popisao sve što treba nabaviti, bio upoznat s tijekom rada na predstavi, potencijalnim izazovima ili preprekama koji se javljaju u procesu, i svim eventualnim odstupanjima od prvotnog plana produkcije predstave.

U svojih 15 godina produkcijskog iskustva doživjela sam svašta, uključujući odustajanje glavnog glumca od angažmana u prvom tjednu proba, probijanja budžeta, naglu zauzetost prostora predviđenog za probe, 20 umjesto očekivanih 200 potvrđenih uzvanika na premijeri. Uvijek se nešto zakomplicira. Ako ništa drugo, međuljudski odnosi. U procesu proba kod umjetnika uvijek nastupe faze nesigurnosti i sumnje, čak i kompetitivnosti i zavisti. To je potpuno normalno i nikoga ne treba iznenaditi. Producent će im u toj situaciji poslužiti kao rame za plakanje, uho za slušanje, psihoterapeut ili društvo za ručak nakon probe. Da, na vama kao producentu je budete što god treba da predstava izađe na svjetlo dana i da svi ostanu u projektu, i to po mogućnosti bar umjereno zadovoljni. Pohranit ćete bilo kakve osobne sumnje tijekom procesa na neko skriveno mjesto gdje nikome ne smetaju i ponašat ćete se kao da će predstava biti najgenijalnija na svijetu. I naravno, sve ćete to odraditi sa smiješkom na usnama i puno razumijevanja za svakog suradnika, makar to kasnije platili gastritisom, dermatitisom ili nekom trećom boljkom uobičajenom za visoke menadžere pod stresom. Nažalost, u pravilu daleko bolje plaćene od vas, kazališnog producenta na neovisnoj sceni.

Uz umjetnički rad, nadgledat ćete i održavanje društvenih mreža i odnose s javnošću, koordinirati dizajn i tisak vizualnih materijala, dogovarati fotografiranje za vizualne materijale, slati pozive na premijeru, pratiti listu potvrđenih uzvanika te organizirati premijerni domjenak. Dogovarat ćete biljetere i kupnju cvijeća za premijeru, puštati reprizne izvedbe u prodaju, planirati prva gostovanja…

Kruna produkcije je premijera – večer kad će se svi opustiti i zatulumariti, a vi ćete i dalje raditi. Čestitati autorskom timu, glumcima i tehničkom osoblju, pozdravljati uzvanike i kritičare, paziti da je svima ugodno i da se zabavljaju, da se naprave fotografije s domjenka za postpremijerni PR, da biljeterke znaju svoj posao, da u nekom trenu ne nestane i hrane i pića… Na kraju večeri, uzvanike ćete ispratiti sa smiješkom te zahvaliti na dolasku i podršci.

I onda ćete se konačno srušiti u krevet, pregaženi od svega, i zasluženo pošteno odspavati.

POSTPRODUKCIJA

Prva faza postprodukcije odnosi se na razdoblje neposredno nakon premijere – kad izlaze kritike, medijske objave, o predstavi se počinje govoriti i počinju se puniti prve reprizne izvedbe. U tom periodu sigurno ćete još izmjenjivati dojmove i održavati redovan kontakt sa suradnicima na predstavi. Isplatit ćete sve preostale honorare i podmirit ćete preostale račune. Prikupljat ćete novinske isječke i printeve internetskih portala s objavama o predstavi (ukoliko niste u mogućnosti počastiti nekom agencijom koja će za vas odraditi press cut, tj. prikupiti sve medijske objave vezane uz predstavu).

Druga faza odnosit će se na izvješća nadležnim tijelima koja su vam osigurala sufinanciranje projekta te evaluaciju projekta. Evaluaciju provodite u odnosu na ciljeve koje ste si postavili i rezultate koje ste očekivali. Neku predstavu radit ćete za zaradu, neku za proboj na festivale, neku za otvaranje novih umjetničkih smjerova organizacije. Sukladno tome evaluirat ćete i uspješnost produkcije.

Paralelno s prvom i drugom, odvijat će se i treća faza postprodukcije – plasman predstave na tržište. Količina posla koji je pred vama ovisit će o vašem ciljanom tržištu i dinamici repriznih izvedbi. Uvijek kažem da je u kazalištu najteža prodaja. U mojoj Kazališnoj družini Tragači preferiram da predstava igra rjeđe, ali kontinuirano. Dvije do tri izvedbe mjesečno tijekom dvije ili više godina za mene znače uspješnu predstavu. Taj tempo igranja ne radi mi prevelike probleme s terminima glumaca, u skladu je s mojim osobnim kapacitetima i resursima koji mi stoje na raspolaganju. Nemojte se previše opustiti nakon premijere, glumci će vas brzo početi povlačiti za rukav i pitati kad će opet igrati. Zasučite rukave i – sretno!