Vodič za poslovnu godinu jednog poduzetnika u kulturi ili što vas čeka kroz kazališnu sezonu

S početkom nove kazališne sezone, činilo mi se prikladno secirati kako će ona izgledati – kad ćemo se trošiti na najjače, a kad uloviti priliku za malo odmora. Sam početak sezone je uvijek zahtjevan.

Kolovoz / rujan

Kraj kolovoza i rujan vrijeme su zakazivanja izvedbi predstava do kraja sezone i udarni period za prodaju i dogovaranje gostovanja. Još moooožda dogovorite neko gostovanje početkom listopada, ali sad je vrijeme kad svi kulturni dionici završavaju programske i operativne planove do kraja godine i jedine šanse za dogovoriti nešto nakon toga bit će ako se nekom planirani programi zakompliciraju i otkažu.

Kao što sam već pisala, jesen je uobičajeno razdoblje premijera – u javnim kazalištima one označavaju početak sezone, a i pretplatnicima se moraju ponuditi novi naslovi, dok neovisna scena ganja ispunjenje svih programa na koje se sponzorima i donatorima obvezala u tekućoj godini. Broj premijera koje godišnje realizirate ovisi o veličini i kapacitetima vaše organizacije, no u pravilu vam jedna jesenja premijera ne gine. Produkciji predstave i samoj premijeri posvetit ću posebni blog.

Rujan / listopad

Jesen je također vrijeme kad se prijavljuju programi javnih potreba u kulturi za iduću godinu. Ministarstvo kulture i medija otvorilo je natječaj s rokom za prijavu do 02. listopada, Grad Zagreb do 20. rujna. Sve jedinice lokalne samouprave raspisuje ga svake godine u vrijeme slično lanjskom, pred kraj godine, kad se planiraju proračuni za slijedeću.

Ukoliko provodite program radionica, sad su gotovi upisi i program kreće. Možda imate nove voditelje koje na početku trebate mentorirati i pratiti, ili prvi put radite u nekom novom prostoru pa još otkrivate njegove komunalne i tehničke datosti. Čak i da je sve sjajno organizirano u prethodnim godinama i da su oko svega jasno definirane aktivnosti i poslovni procesi, uvijek se barem donekle promijeni struktura polaznika i potrebno je vrijeme da se s novim polaznicima upoznate, opustite i uvjerite da su svi normalni i prosječno zahtjevni (ili, u goroj varijanti, shvatite da nisu, pa trebate mjesece da naučite kako se s njima nositi). Ovisno o opsegu programa, tek oko druge polovine listopada sve bude dovoljno uhodano da se kotrlja samo po sebi i ne oduzima vam više puno vremena, energije i ostalih resursa.

Studeni / prosinac

Do kraja godine, uz premijeru, treba i organizirati i održati sve reprizne izvedbe i gostovanja – koordinirati suradnike, prijevoznike, domaćine, ukoliko niste dogovorili zakup predstave, brinuti se oko prodaje ulaznica, osigurati vidljivost provedenih aktivnosti…

Studeni i prosinac obično su rezervirani za podnošenje izvješća nadležnom ministarstvu i lokalnoj samoupravi o programima koje ste izvršili. Znače puno prikupljanja i sistematiziranja dokumentacije – ugovora, računa i bankovnih izvoda. Nasreću, više sve ne moramo printati, grupirati po fasciklima i slati poštom, ali i dalje se sve to mora lijepo i pregledno posložiti u digitalnom obliku. Taj posao mene osobno kao kreativca najviše iscrpljuje jer je zamoran i dosadan, a oduzima dosta vremena. S druge strane, netko vam je dao sredstva za neke programe koje ste željeli provesti, i time pokazujete da to cijenite i opravdavate iskazano povjerenje.

Dok ste to sve sastavili i predali, približilo se blagdansko ozračje. Ukoliko ste bili dovoljno ambiciozni da se gurate u ionako prenatrpanu blagdansku ponudu, sad bi vas moglo čekati dvadesetak izvedbi božićne predstave. Prodaja takve predstave specifična je po tome što se nudi u zakup i tvrtkama koje je i često se igra u prostoru poslovnih subjekata. Ako u predstavi nemate lik Djeda Mraza, osigurajte jednog da se pojavi na poklonu publici na kraju predstave te i podjeli poklone i fotografira se s djecom zaposlenih.

Mislili ste se sad malo odmoriti, možda i pobjeći na zimovanje? Možete od Badnjaka do Sveta tri kralja, tad svuda sve stoji i rijetko tko će vam se javiti na telefon.

Siječanj

Odmah iz Sveta tri kralja kreće drugi udarni period prodaje u kojem se dogovaraju predstave do kraja sezone. Ovaj ne radi toliki pritisak jer se u prvu ruku dogovaraju programi do ožujka ili travnja pa se kasnije stigne ugurati nešto i do kraja sezone. No neki gradovi već u siječnju završavaju program za ljeto - iako se ljetna turneja dogovara kroz čitavo proljeće, neki gradovi će vam tada već dati čvrstu odbijenicu. Znači, u siječnju treba nazvati SVE.

Od veljače do travnja

Imate li u proljeće još jednu premijeru, sad već sigurno krećete s produkcijom iste i ponavljate premijerni ciklus koji ste odradili najesen. Uz to, opet je dio sezone pun repriznih izvedbi i gostovanja.

Proljeće je i vrijeme osmišljavanja, a možda i preliminarnih dogovora, oko projekata za narednu godinu. Ukoliko ne želite sve hektično i brzinski dogovarati kad izađu natječaji za financiranje programa, sad je vrijeme za razvijenje programa tako da im se da vrijeme da se ideja razvija i „diše“, da se sjetite idealnih suradnika, možda i partnera, baš za taj projekt, i da sve pripremite u miru, tako da kad natječaj izađe samo popunjavate prijavnicu.

Svibanj / Lipanj / Srpanj

Za kraj kazališne sezone ili školske godine, edukacijski programi poput dramskih grupa i zborova moraju imati završni nastup. Svibanj i lipanj vrijeme su organizacije nastupa, nabave i izrade kostima i scenografije, dogovaranja prostora i termina izvedbe, tehničkih suradnika i opreme, dizajna i tiska barem plakata, ako ne i letka…

I onda, gospodo draga, konačno možete na ljetnu turneju.

Taman kad se s nje vratite, ne zaboravite – pisala sam već o tome – ljeto je doba za pisanje projektnih prijava.

Rekla sam da je početak sezone zahtjevan? Lagala sam. Ako pošteno i odgovorno radite svoj posao, nećete stati cijelu godinu.

Ako vaša djelatnost nije primarno kazališna, godina izgleda nešto drukčije, no osnova programa i dalje su vam sigurno produkcija i distribucija, te eventualno program umjetničkih radionica.

Problem je uvijek što, ukoliko imalo ozbiljno poslujete, programe morate planirati puno unaprijed, uz neizvjesno financiranje i mogućnost provedbe. U mojim Tragačima planiram u drugoj polovini 2025.g. provoditi tri projekta za koje tek trebam osigurati financiranje. Naravno da želim da svi prođu na prijavljenim natječajima, ali na pomisao da svi prođu, već se i lagano znojim ispod pazuha… bit će naporno.

Moji najbolji savjeti:

Programe dobro rasporedite tijekom godine kako vam se ne bi dogodilo da u jednom trenu morate obavljati sve.

Papirologiju kontinuirano održavajte urednom i preglednom kako biste si olakšali predaju izvještaja.

Napravite šprance za sve što možete kako biste skratili vrijeme sastavljanja dokumenata.

Planirajte vrijeme za širenje i razvoj. Za to također trebate resurse – prvo vaše vrijeme, a onda sve ostalo. Novi programi znače nove prostore, opremu, ljude, novce potrebne za provedbu. Neće se stvoriti sami od sebe.

Računajte na važan resurs - vrijeme

Često u ovom poslu zaboravljamo uračunati i planirati svo vrijeme koje pojedu potrebni sastanci – jer naši se sastanci u pravilu odvijaju po kavama, a ne po sobama za sastanke poslovnih korporacija, i u razgovoru imaju jedan neformalan i opušten štih, na njih se dolazi onako kako se inače oblačite, a ne u formalnim odjelima, pa se sve nekako čini da nije posao… E pa, nije ni kava. Sastanak je. Tako ga i tretirajte i planirajte.

Za kraj – uvijek ista poruka

Za kraj, ma koliko se eventualno ponavljam s time iz bloga u blog, pazite da ne pregorite. Tek u zadnje vrijeme intenzivnije se susrećem s temom burnouta u neovisnom sektoru i čini mi se da je iznenađujuće čest, ali je često i neprimjetan jer ljudi naprosto odu iz struke pa se ne čini kao da su pregorjeli – a jesu, od tih divnih prekrasnih uvjeta u kojima radimo. Budite realni prema svojim mogućnostima i resursima. Koliko god da mi umjetnici živimo od želja, planova i snova, kruh na stol nose provedeni projekti. Kad ste izmaštali maksimum koji možete provesti, stanite i krenite u provedbu. Život je pred vama, ostavite nešto i za kasnije😊!