Kad su mu zabranili ulaz u Zagreb film, počeo je kopnjeti. Ali pozive da odseli u Beograd redom je odbijao

Na Vukovar film festivalu ovih smo dana imali priliku pogledati novi dokumentarni film crnogorskog redatelja Senada Šahmanovića "Vude, pobijedio si", koji baca novo svjetlo na život i djelo Dušana Vukotića, jedinoga hrvatskog dobitnika Oscara i vizionara koji je promijenio svjetsku animaciju. Film istražuje njegov uspon unutar Zagrebačke škole crtanog filma, ali i tih, bolan pad u zaborav tijekom devedesetih, nastojeći ispraviti povijesnu nepravdu prema umjetniku kojeg je Hrvatska odbacila.



No, "Vude, pobijedio si" nije tek biografski film i putovanje kroz život jedinoga našeg oskarovca, već i pogled u svjetski fenomen koji je bila Zagrebačka škola crtanog filma, ali i uvid u jedno minulo vrijeme i ono što od njega ostaje. Kroz arhivske snimke te razgovore s njegovim prijateljima, kolegama i studentima, poput Borivoja Dovnikovića Borde, Rajka Grlića, Midhata Ajanovića, Milana Blažekovića, Želimira Žilnika, Hrvoja Hribara, Vinka Brešana, Jurice Pavičića, Nenada Pate, Pere Kvesića te Vudove supruge Melite (Lile) Andres Vukotić, od kojih su neki sada već i pokojni, oslikava nam Vukotićev život u različitim periodima, kao i društveni i politički kontekst u kojem je plivao. Iako se lako moglo i u to skliznuti, Vukotićev lik i djelo nisu u filmu romantizirani ni glorificirani – prikazan je prije svega kao čovjek, naravno iznimnih postignuća, ali čovjek s vrlinama i manama, često tvrdoglav, ponekad i težak. A naslov, "Vude, pobijedio si", drži redatelj, nosi i emociju i ironiju, ali prije svega istinu. "Pobijedio je. Protiv zaborava, protiv ravnodušnosti, protiv zuba vremena", kazao je Šahmanović u intervjuu uoči svjetske premijere filma na UnderhillFestu u Podgorici.