FOTO I Tisja Kljaković komentirala bojkot trgovina: Njena ilustracija nasmijala tisuće

Tisja Kljaković Braić, svestrana splitska umjetnica poznata po svojim razigranim i duhovitim ilustracijama, još jednom je uspjela "pogoditi u sridu" i nasmijati tisuće svojih pratitelja na Facebooku.

Glavni junaci njene ilustracije ponovno su "Oni", jednostavne karikature tipičnog dalmatinskog bračnog para, a koji ovog puta komentiraju današnji bojkot trgovina. Vireći potajno kroz prozor, "Oni" komentiraju susjeda koji se, bojkotu unatoč, vraća iz trgovine: "Eno ga Ante skeson".

Simpatični "Oni" čije je zgode, nezgode i crtice iz života prije nekoliko godina Tisja Kljaković Braić počela objavljivati na društevnim mrežama, svojom jednostavnošću i humorom očarali su cijelu Hrvatsku. Splitska umjetnica objavila je u izdanju Frakture i dvije knjige "Oni" i "Oni 2", a za Večernji list u nedavnom intervjuu izjavila je: "Moj humor naslanja se na Smojin. Jurica Pavičić u predgovoru za moju knjigu karikatura Oni napisa je da su On i Ona zapravo Luiđi i Bepina. Međutim kod mene su obrnute uloge. Ona nije pomalo blesava Bepina. Ne, neee… A On nije dominantni Luiđi. Oni jesu Bepina i Luiđi, ali novog vrimena. Baš se mislim kao mi svi gledamo idilično na odnos Smojinog likara i žene mu. Ali ljudi moji… on je nju satra".