Jazz-glazbenik i iscjelitelj Zulu tradicije dolazi u Lisinski 21. svibnja!

„Vjerujem da će se svijet promijeniti na bolje“, poručuje umjetnik iz Južnoafričke Republike koji će održati koncert u srijedu, 21. svibnja u 20 sati u Lisinskom. Njegov planetarni iskorak bio je izrazito hvaljen album Modes of Communication: Letters From the Underworlds iz 2020. godine, u izdanju Blue Notea.

Sada je Makhathini nominiran za Njemačku jazz-nagradu 2025. za nastup godine uživo, a pobjednik će biti objavljen uskoro, u lipnju!

Osebujni jazz-glazbenik dolazi iz prostora kraljevstva Zulu iz 19. stoljeća i podneblja u kojem su glazba i ritualne prakse snažno povezane „Imam sposobnost čuti glas predaka ili poruke iz duhovnih svjetova“, rekao je u nedavnom razgovoru za Lisinski. „Kroz svoju praksu mogu voditi ljude do mjesta iscjeljenja, a imam i sposobnost proricanja iz kostiju!“ Sve to povezao je s glazbom.

„Moj rad temelji se na Zulu i drugim afričkim mitskim institucijama“, kaže i dodaje da u zvuku pokušava sačuvati ono autentično afričko, što kolonijalizam nije uspio izbrisati. Nduduzo Makhathini učio je i upijao i zapadnjačku crkvenu glazbu te jazz, koji mu je okosnica. Stvorio je jedinstven spoj različitih utjecaja: „Crkvena glazba je u mojem zvuku, posebno kao odjek 'crne crkve' koja je pružila utočište mnogim slomljenim dušama za vrijeme aparthejda.“ Ističe da je njegov omiljeni izričaj, jazz, nastao nakon prisilnog preseljenja ljudi iz Afrike u nova podneblja, ali kao protestna glazba „koja nadilazi puki gubitak doma“.

Makhathini ima doktorat iz glazbe i voditelj je glazbenog odjela na Sveučilištu Fort Hare u Južnoafričkoj Republici. Svirao je u prestižnim svjetskim dvoranama. Sa suprugom, pjevačicom Omagugu, pokrenuo je vlastitu izdavačku kuću.

U glazbi želi izraziti osjećaje koje je nemoguće opisati riječima: „Zanima me sve što je nemoguće.“

Nduduzo kaže da se „ne sjeća“ da je prije svirao u Hrvatskoj, ali da se ne bi iznenadio da mu netko dođe i kaže: Ovo je slika koju smo snimili kad ste prošli put bili ovdje. „To se već događalo“, kaže s osmijehom i poziva publiku na sasvim poseban susret u Maloj dvorani 21. svibnja.